Депортація як провокація. 6 фактів про затримання консула України в Росії

Кремль намагається виставити українського дипломата в Санкт-Петербурзі шпигуном – до чого слід готуватися у зв'язку зі скандалом і як відповість МЗС

Росія продовжує влаштовувати провокації Україні. Співробітники спецслужб країни-агресора повідомили про затримання співробітника українського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

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Міністерство закордонних справ підтвердило, що чоловіка з дипломатичним статусом дійсно було затримано.

Сайт "Сьогодні" розібрався, які наслідки може мати цей дипломатичний скандал як для Києва, так і для Москви.

Що сталося?

17 квітня російські пропагандистські ЗМІ, посилаючись на Федеральну службу безпеки РФ, повідомили про затримання Олександра Сосонюка.

Буцімто напередодні його затримали під час зустрічі з російським громадянином в Санкт-Петербурзі, на якій Сосонюку мали передати "закриту інформацію" з баз даних російських правоохоронних органів і ФСБ. При цьому, що це саме за інформація, не уточнили.

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У РФ такі дії назвали "явно ворожими" і пригрозили "заходами відповідно до норм міжнародного права".

Олександр Сосонюк. Фото: ФСБ

Яке рішення прийняли в Москві?

Пізніше джерела в МЗС Росії заявили виданню "Коммерсантъ", що на українського дипломата чекає депортація. Точніше, вимога до України організувати трансфер Сосонюка з території РФ, оскільки насильно його вислати не можуть.

"Питання в тому, буде він оголошений персоною нон грата чи обмежаться заявою про небажаність подальшого перебування в країні", – говорить одне з джерел.

Пізніше стало відомо, що тимчасового повіреного в справах України в Російській Федерації Василя Покотило викликали в МЗС РФ та передали, що перебування Сосонюка на території Росії оголошено небажаним.

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У зв'язку з цим йому рекомендують виїхати за межі країни протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.

Що кажуть в МЗС?

Спікер українського МЗС Олег Ніколенко підтвердив, що інцидент із затриманням дійсно був – правоохоронці затримали Сосонюка на пару годин, після чого він повернувся до дипустанови, де знаходиться і дотепер.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін назвав затримання співробітника генконсульства, що володіє дипломатичним імунітетом, "грубою провокацією" і "порушенням всіх Віденських конвенцій".

"Наш дипломат абсолютно не міг бути затриманий, більше того, він не мав жодного відношення до тих дій, які йому інкримінують російські чиновники", – запевнив заступник міністра.

При цьому помилкових ілюзій в міністерстві не мають і збираються "найближчим часом" розпочати розгляд питання про повернення дипломата додому.

Які наслідки чекають на Росію?

Оскільки всі приписувані консулу злочини є вигадкою, Євген Єнін попередив, що в разі висилки Сосонюка Київ відповість дзеркально. Дана міра вже опрацьовується.

"Безумовно, російська сторона, як і будь-яка інша держава-член Віденської конвенції, має право про оголошення тої чи іншої особи небажаною, але зазначені кроки російської сторони зустрінуть найрішучішу відсіч з українського боку", – сказав він.

Що чекає на консульство без консула?

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Навіть в разі висилки консула робота українського диппредставництва в Санкт-Петербурзі не буде порушена, впевнений Єнін.

"На сьогоднішній день консульська установа в Петербурзі забезпечена в кадровому та технічному плані", – запевняє він.

Чи було щось подібне раніше?

Практика висилати дипломатів, які порушили один з двох основних міжнародних документів, що регулюють їхню роботу – Віденську конвенцію про дипломатичні чи консульські зносини, – широко поширена.

Наприклад, у серпні 2019 року Україна оголосила персоною нон грата і вислала з країни російського розвідника, який під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові завербував військового пенсіонера для збору важливої інформації про ЗСУ, а також політичних і громадських діячів.

А роком раніше на знак протесту проти отруєння експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки у Великій Британії Україна видворила в РФ одразу 13 дипломатів.

Втім, варто зазначити, що в минулому за такою схемою Україна висилала не тільки російських дипломатів, а й угорських, чеських і білоруських.

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