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ДТЕК заявляє про дискримінацію у погашенні заборгованості "зеленій генерації" та вимагає негайного розслідування

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
15 листопада, 21:22
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Компанії не заплатили жодної гривні для покриття боргу за вироблену електроенергію
Всім іншим компаніям АТ "Ощадбанк" переказав кошти в повному обсязі/Колаж: Сьогодні
Всім іншим компаніям АТ "Ощадбанк" переказав кошти в повному обсязі/Колаж: Сьогодні

Компанія "ДТЕК ВДЕ" заявила про дискримінацію в погашенні заборгованості перед підприємствами "зеленої генерації" та вимагає проведення негайного розслідування дій посадових осіб.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Жодної гривні компанії

"ДТЕК ВДЕ не отримав жодної гривні з коштів ДП "Гарантований покупець", виділених європейськими кредиторами для покриття боргу за вироблену електроенергію. Всім іншим компаніям АТ "Ощадбанк" перевів кошти в повному обсязі", — заявили в пресслужбі.

Вимога проведення розслідування

У заяві зазначили, що компанія і її міжнародні кредитори шоковані таким підходом влади і вимагає провести негайне розслідування місцезнаходження коштів і причин зриву виплат.

"Також ми вимагаємо розслідування ролі в цій схемі в. о. директора ДП "Гарантований покупець" Вадима Уліди, голови АТ "Ощадбанк" Сергія Наумова та вищих посадових осіб, причетних до зриву погашення заборгованості перед компанією за вироблену електроенергію", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Загальна заборгованість перед компанією за 2020-2021 роки становить 4,3 млрд. грн.

ДТЕК підтримає державну генерацію в умовах дефіциту вугілля

Компанія ДТЕК спростовує маніпулятивні звинувачення на свою адресу щодо начебто погроз державним службовця і запевняє, що виконує всі взяті на себе зобов’язання і підтримає державну генерацію, яка страждає від дефіциту вугілля.

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"У відповідь на маніпулятивні звинувачення у тому, що від компанії звучать погрози на адресу державних службовців, заявляємо наступне. Компанія ДТЕК завжди була і залишається прихильником конструктивної роботи з органами державної влади та всіма учасниками ринку. ДТЕК знаходиться у постійному діалозі з Міністерством енергетики, регулятором, системним оператором, іншими виробниками", — заявили в компанії.

ДТЕК наголосила, що виконає всі свої зобов'язання та підтримає державну генерацію в умовах дефіциту вугілля.

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