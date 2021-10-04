Два летальні випадки за добу. У Кіровоградській області жінки померли від отруєння грибами

Жінки назбирали дикорослих грибів та приготували їх до столу

Лікарям не вдалося врятувати життя двом жінкам/Колаж: Сьогодні

У Кіровоградській області, де знайшли мертвою 16-річну дівчину, зафіксували два смертельні випадки отруєння грибами. Померли дві жінки.

Про це повідомляє Кіровоградський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ.

Деталі летальних випадків

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2 жовтня в тяжкому стані була госпіталізована 53-річна жителька Кропивницького. Відомо, що жінка назбирала дикорослих грибів в лісосмузі та приготувала їх до столу. Спроби врятувати жінку виявилися марними. Кінцевий діагноз — гостре побутове отруєння дикорослими грибами.

Другий летальний випадок стався 3 жовтня у Світловодську. 69-річна жінка назбирала дикорослих грибів в лісі ще 30 вересня. За її словами, це були "зеленушки". На ранок 1 жовтня у неї з'явилися симптоми отруєння. Жінку госпіталізували до реанімаційного відділення Світловодської ЦРЛ. Вранці 3 жовтня вона померла.

Симптоми отруєння грибами та перша допомога

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, отруєння грибами є найбільш важким харчовим отруєнням людини. Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хв після споживання, так і протягом декількох днів. Серед них:

нудота;

блювота;

різкий біль в животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

марення, поява галюцинацій.

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Перша допомога в разі отруєння грибами:

терміново телефонуйте в "швидку" — загальний номер 103;

промийте шлунок простою водою;

дотримуйтесь постільного режиму;

пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай) — це допоможе відновити водно-сольовий баланс і вивести токсини;

прийміть сорбенти.

Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу або молочні та кисломолочні продукти — це може прискорити всмоктування токсинів в організм. Самолікування небезпечне для життя! Залишки грибів або грибних страв слід обов'язково зберегти, адже їх лабораторне дослідження допоможе з'ясувати причину отруєння і призначити правильне лікування.

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