Це буде великий прорив – Зеленський анонсував запуск програми безготівкових розрахунків cashless

Міністерство цифровий трансформації працює над запуском програми безготівкових розрахунків cashless. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу в Стенфордському університеті в США, повідомляє прес-служба Офісу президента, в п'ятницю, 3 вересня.
"Ми розробляємо з міністром програму cashless, я думаю, це буде великий прорив, це буде великий опір, але найголовніше – результат і бажання цього", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, влітку в Україні ввели режим paperless. Держструктури зобов'язали надавати публічні послуги також і в електронній формі, а громадянам спростили отримання послуг від держави.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в ході офіційного візиту до Сполучених Штатів також зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.
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