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Фейкові "копи" з наркотиками в кишенях пограбували АЗС в Закарпатській області (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
14 листопада, 21:20
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Чоловіки погрожували працівникам заправки й відібрали у них всі гроші, які були в касі
У Закарпатській області затримали двох чоловіків, які пограбували АЗС, представившись поліцейськими.
У Закарпатській області затримали двох чоловіків, які пограбували АЗС, представившись поліцейськими. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Закарпатській області двоє чоловіків з посвідченнями співробітників правоохоронних органів пограбували АЗС. Документи мали "можливі ознаки підробки".

Про це повідомили в пресслужбі поліції.

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Подробиці

Чоловіки приїхали на АЗС в Берегове і почали погрожувати співробітникам заправки. У підсумку відібрали телефон та гроші (31 500 гривень і 9600 доларів).

Після того, як зловмисники пішли, працівники АЗС викликали поліцію. Чоловіків затримали через кілька годин у сусідньому Мукачевому. Там вони переховувалися на одному з приватних підприємств.

Ким були грабіжники

Це 39- і 40-річний жителі Києва та Київської області. Із собою під час затримання вони мали гроші, пістолет та речовину, "схожу" на психотроп – метамфетамін.

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Окрім цього, поліцейські виявили у зловмисників кілька посвідчень співробітників правоохоронних органів з можливими ознаками підроблення.

Всі речові докази досліджуватимуть експерти.

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Чоловіки, які пограбували АЗС. Фото: Нацполіція

Яке буде покарання

Оперативники затримали підозрюваних і відкрили кримінальне провадження. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

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