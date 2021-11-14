Фейкові "копи" з наркотиками в кишенях пограбували АЗС в Закарпатській області (фото)

У Закарпатській області двоє чоловіків з посвідченнями співробітників правоохоронних органів пограбували АЗС. Документи мали "можливі ознаки підробки".
Про це повідомили в пресслужбі поліції.
Подробиці
Чоловіки приїхали на АЗС в Берегове і почали погрожувати співробітникам заправки. У підсумку відібрали телефон та гроші (31 500 гривень і 9600 доларів).
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Після того, як зловмисники пішли, працівники АЗС викликали поліцію. Чоловіків затримали через кілька годин у сусідньому Мукачевому. Там вони переховувалися на одному з приватних підприємств.
Ким були грабіжники
Це 39- і 40-річний жителі Києва та Київської області. Із собою під час затримання вони мали гроші, пістолет та речовину, "схожу" на психотроп – метамфетамін.
Окрім цього, поліцейські виявили у зловмисників кілька посвідчень співробітників правоохоронних органів з можливими ознаками підроблення.
Всі речові докази досліджуватимуть експерти.
Чоловіки, які пограбували АЗС. Фото: Нацполіція
Яке буде покарання
Оперативники затримали підозрюваних і відкрили кримінальне провадження. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.
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