Фонд Ріната Ахметова надав реанімаційне устаткування високого класу лікарням Сум

До боротьби з COVID-19 по всій країні підключаються резервні медзаклади. Тож потреба у кваліфікованих працівниках та сучасному обладнанні зростає. Скільки фахівців задіяні для лікування хворих на Сумщині та чи вистачає в регіоні необхідного устаткування?

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Про це розбиралися кореспонденти новин "Сьогодні" Юлія Покідіна, Олеся Боровик та Олександр Олексієнко.

Більш ніж половина місць у лікарнях Сумської області, створених для допомоги хворим на COVID-19 вже зайнято. Начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко, розповідає, що задіяні 17 закладів охорони здоров'я, на їхній базі сьогодні розгорнуто 1429 ліжок, з них 1036 ліжок забезпечені киснем, що становить близько 75%.

До боротьби з підступним вірусом підключаються резервні медзаклади. В обласній клінічній лікарні на базі пульмонологічного відділення для таких пацієнтів організовано 50 ліжок.

Директор Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох додає, що в разі форсмажорної надзвичайної ситуації є можливість оперативно розгорнути 200-220 ліжок.

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Понад півтори тисячі медиків Сумщини щодня лікують пацієнтів, які підхопили коронавірус.

Лікар-анестезіолог Сергій Бережний каже, що у медиків нема останньої години роботи, а є останній хворий. Він визнає, що одного лише професіоналізму медиків буває недостатньо. Щоби рятувати найважчих пацієнтів необхідне сучасне обладнання:

"Звісно, обладнання має значення. Клас апаратури. Створено такі апарати, які в оптимальних режимах підлаштовуються під хворого".

Реанімаційне устаткування високого класу державним медзакладам надав Фонд Ріната Ахметова. Два мобільні апарати ШВЛ успішно працюють у Сумській центральній лікарні.

Володимир Горох пояснює:

"Апарати штучної вентиляції легень французької фірми, апарати експертного класу… Прийде час, я думаю, ми поборемо й пандемію, якраз ці апарати тоді будемо використовувати за призначенням".

Фонд Ріната Ахметова допомагає модернізувати систему охорони здоров'я України та оновити матеріально-технічну базу державних медзакладів.

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Сергій Бутенко вдячний меценату за допомогу:

"Фонд Ріната Ахметова вже не вперше допомагає Сумській області. Ми отримували й санітарні автомобілі, які сьогодні обслуговують жителів області на службі екстреної медичної допомоги. Висловлюю від управління охорони здоров'я, від обласної державної адміністрації подяку Фонду і сподіваюсь на плідну подальшу співпрацю".

Відео: Сьогодні

Раніше повідомлялося, що понад 200 апаратів штучної вентиляції легень від Фонду Ріната Ахметова передали державним лікарням у всіх регіонах України та Києві.

Також писалося, що апарати ШВЛ від Фонду Ріната Ахметова рятують життя в Уманській лікарні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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