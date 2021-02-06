Google присвятив новий дудл українській антарктичній станції "Академік Вернадський"

У станції сьогодні ювілей – 25 років

Користувачі пошукової системи Google вранці помітили, як змінився логотип. Новий дудл від Google присвячений українській антарктичній станції "Академік Вернадський", яка сьогодні святкує 25-річчя.

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На дудлі зображена антарктична станція з українським прапором, а поруч з нею грають пінгвіни.

25 років тому Велика Британія передала Україні свою антарктичну станцію "Фарадей", яку перейменували на честь першого президента Академії наук України.

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25 експедицій провів за цей час Національний антарктичний центр. Завдяки своєму географічному розташуванню станція користується високою популярністю серед туристів. Чисельність української експедиції зазвичай не перевищує 15 осіб, переважно там знаходяться вчені. Тон задають геофізики і метеорологи – станція орієнтована насамперед на вивчення клімату.

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Як повідомляли раніше, 7 грудня пошукова система Google випустила святковий дудл, присвячений 120-річчю від дня народження художниці Катерини Білокур.

Також ми писали, що Google представив нові логотипи "Пошти", "Календаря", "Документів".

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