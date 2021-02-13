Харківські трамваї будуть випускати для всієї України, – Терехов

У Харкові будуть випускати трамваї як для для потреб міста, так і для всієї України.

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Про це в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера сказав виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов.

"Ми сьогодні створюємо харківський трамвай, разом з Олександром Ярославським. Будемо випускати трамваї і для міста Харкова, і для всієї України. Такий процес вже запущено", – сказав Терехов.

Він також прокоментував результати тендеру із закупівлі для харківського метрополітену 8 поїздів, який минулого року виграла китайська компанія CRRC Тangshan, надавши більш конкурентну пропозицію, ніж у Крюківського вагонобудівного заводу з Кременчука.

"Я, перш за все, патріот міста Харкова. І інтереси харків'ян і інфраструктури Харкова для мене понад усе. За всіма показниками китайська фірма виграла. – пояснив в.о. мера. - На сьогоднішній день це один з кращих світових виробників, який дав ціну трохи нижче, на мільйон, ніж вагонобудівний завод кременчуцький. Але це зовсім інша якість, це зовсім інший рівень, і це зовсім інші гарнтійно-експлуатаційні показники".

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Позицію Терехова підтвердили і в Європейському інвестиційному банку (ЄІБ), за кошти якого проходить модернізація рухомого складу метрополітену Харкова.

У відповідь на скаргу Крюківського заводу, яку той подав за підсумками тендеру, в ЄІБ відповіли: "За критеріями ціни різниця між цими пропозиціями становила понад 1 млн євро, а вартість запасних частин і устаткування для технічного обслуговування і ремонту у китайської компанії була вдвічі нижчою, ніж у іншого учасника торгів. В результаті було визначено переможця, якого узгоджено пізніше з банком, – CRRC Тangshan".

Нагадаємо, контракт на поставку восьми п'ятивагонних потягів має бути виконаний протягом 35 місяців. Потяги не будуть мати перегородок між вагонами.

Раніше ми повідомляли, що в Україні планують запустити рух поїздів зі швидкістю до 350 км/год зі столиці до найбільших міст країни.

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