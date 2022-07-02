Шкарлет розповів, як працюватимуть школи цього року

Влада займається безпекою, батьки повинні визначитися з формою навчання

У Міністерстві освіти і науки розглядають варіант повернення учнів до шкіл / Колаж "Сьогодні"

У новому навчальному році вирішили надати можливість дітям в Україні навчатись як у школах, якщо вони вціліли і мають бомбосховища, так і віддалено. При цьому розглядається варіант, коли і в школах деякі дисципліни викладатимуться віддалено.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі загальнонаціонального марафону "Україна 24" .

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Як буде в Україні

"Ми, звичайно ж, скучили за офлайн-навчанням. Проте безпека на першому місці. В умовах воєнного часу ми впроваджуємо освітній процес у приміщеннях навчальних закладів та заочної форми навчання виключно за погодженням з органами влади. Якщо є небезпека, то може бути дистанційної або змішаної форми навчання", – розповів Сергій Шкарлет.

За словами міністра, розглядається також варіант, коли деякі дисципліни викладатимуться офлайн, а низка інших – онлайн.

Пообіцяв міністр, що батьки також мають право вибору – відправляти дитину до школи чи займатися з нею віддалено.

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"Якщо батьки побоюються очного навчання, вони можуть вибрати будь-яку форму навчання для своєї дитини – або дистанційна, або індивідуальна, або екстерном", – зазначив Шкарлет.

Як буде у Києві

Директор департаменту освіти та науки КМДА Олена Фіданян заявила "Сьогодні", що діти, які з тих чи інших причин не мають можливості повернутися до Києва, навчатимуться дистанційно.

Ми розуміємо, що далеко не всі можуть повернутися за парти, а дехто навіть залишився на окупованій території. Саме тому ми маємо бути максимально гнучкими і дати можливість юним українцям продовжити навчання у наших школах та за нашою стандартною програмою", – наголосила Олена Фіданян.

Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.заявив, що рішення мають приймати батьки – відправляти їх вчитися чи ні.

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"Це всіх лякає, бо – війна. Послухайте, ми ж не можемо ухвалити рішення за батьків. Ми готуємо всі навчальні заклади з максимальним врахуванням усіх норм безпеки, а батьки вирішують, як бути. Кожен ухвалює своє рішення", – прокоментував страхи батьків Валентин Мондрієвський.

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