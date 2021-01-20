Як позбутися вірусів у приміщеннях: допоможе очисник повітря

У період пандемії загострилась проблема чистоти повітря всередині приміщень. Як відомо, у закритому просторі загроза зараження коронавірусом набагато вища, ніж на вулиці.

По-перше у приміщеннях складніше зберігати безпечну дистанцію. По-друге, всередині будівель набагато більше поверхонь, через які можливо інфікуватись — ручки дверей, кнопки ліфту, столи, поручні тощо. І нарешті, в приміщенні можна заразитись через саме повітря.

Якщо хтось із присутніх у приміщенні заражений (хоча може не знати про це), він виділятиме вірусні частинки із диханням (особливо з кашлем). Деякі частинки будуть у вигляді крапель, більшість із них впаде на землю, але якщо ви стоїте близько до такої людини — можуть потрапити на відкриті частини тіла або одяг. Заражена людина також виділятиме дрібні – аерозольні – частинки: на вулиці вони розчиняються у свіжому повітрі, але у приміщенні такі частинки накопичуються. Тому навіть якщо зберігати необхідну дистанцію 2 метри, все одно залишається суттєвий ризик вдихнути їх та захворіти.

Як уникнути зараження у приміщеннях?

Крім використання масок, обробки поверхонь антисептиками та інших заходів, фахівці радять покращити якість повітря, і тут допоможе спеціальний прилад — очисник.

Традиційно, завдання очисника — видалити із повітря шкідливі речовини. Це пил, алергени (пилок рослин, шерсть тварин, спори плісняви, формальдегіди), неприємні запахи. Але моделі деяких провідних виробників видаляють також бактерії і навіть віруси.

Як працює очисник повітря?

Розберемося на прикладі техніки японської корпорації Daikin. Спочатку, завдяки потужному вентилятору, відбувається об'ємне всмоктування повітря з великої площі (до 41 кв.м) та відразу з трьох напрямків. Потім продуктивний НЕРА-фільтр ефективно збирає найдрібніші (менше 2,5 мкм) часточки пилу та інші забруднення за допомогою електростатичної взаємодії.

Після чого, технологія стримерного розряду Flash Streamer (власна розробка компанії Daikin) розщеплює шкідливі речовини шляхом окислення. У випадку із вірусами, масивний стримерний розряд б'є по ним, фрагментуючи та розкладаючи на безпечні елементи.

Далі, деодоруючий фільтр адсорбує неприємні запахи, причому адсорбуюча здатність фільтру постійно поновлюється. І, насамкінець, генеруються активні плазмові іони для додаткового очищення уже обробленого повітря.

Які підтвердження, що очисник знищує віруси?

Документальне підтвердження ефективності очисників Daikin було отримано під час низки досліджень в Японії та інших країнах. Наприклад, останнє дослідження, проведене професором Шигеру Кіува (департамент біомедичних наук Університету Токіо) та групою вчених під керівництвом професора Морікава (департамент мікробіології Наукового університету Окаяма) підтвердило знищення 99,9% нового коронавірусу SARS-CoV-2 після дії на вірус протягом 3 годин.

Таким чином, за допомогою очисників Daikin, повітря вдома, в офісі, чи у будь-якому іншому приміщенні може стати чистим та безпечним. Нові моделі очисників Daikin МC55W і MCK55W із функцією зволоження вже доступні на українському ринку.

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