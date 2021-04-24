Вдома краще – що радять українські інфекціоністи стосовно відпочинку на травневі і влітку-2021

У 2020-му багато хто відмовився від відпусток. 66% українців не були у відпустці, згідно з опитуваннями. А ті хто був у відпустці, провели її в Україні або навіть в своєму населеному пункті (86%).
За рік коронавірус нікуди не подівся. Але цього року повної зупинки міжнародного і внутрішньодержавного транспорту немає. На цей сезон туроператори покладають великі надії.
"Ще взимку активізувалася бронь готелів в Туреччині, Єгипті та балканських країнах. На червень і липень вже закриті рейси, заповнюється вересень", – розповіли в "Поїхали з нами".
А чи будуть відпочивати лікарі, які борються з інфекцією. "Сегодня" поставив це питання відомим українським епідеміологам і інфекціоністам.
Ольга Кобевко, інфекціоніст: "витрачу вільний час, щоб виспатися"
Ольга Кобевко працює інфекціоністом в обласній лікарні в Чернівцях. Цей регіон довше інших знаходився в червоній зоні. Нещодавно карантин там закінчився. Але ризики залишаються занадто високими, тому про відпустку не може бути й мови.
"На цей рік я не змінювала плани на відпустку, тому що для мене відпустка неможлива, допоки в нас пандемія. У всіх медиків, які працюють в червоних зонах, абсолютно не змінилися плани на відпустку в порівнянні з минулим роком. Якщо буде можливість і дадуть два тижні, витрачу їх на те, щоб виспатися. У нас на Буковині ризики залишаються високими протягом року. Тут багато населення їздить на заробітки і високий рівень міграції населення на свята, тому що регіон дуже релігійний.
Тетяна Чумаченко, епідеміолог: "Нікуди не поїду, буду за містом"
Тетяна Чумаченко – доктор медичних наук, завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету. Поки епідеміолог не вакцинована, оскільки вона в черзі числиться як педагог.
"У мене відпустка в цьому році не буде відрізнятися від торішньої. Я буду за містом, на свіжому повітрі. Не планую ніяких подорожей. Це звичайно кожен сам вирішує, але, якщо хтось планує кудись їхати, то потрібно оцінювати епідемічну ситуацію в цій країні, куди він планує подорожувати. І бажано все ж мати щеплення. Але, на жаль, не всі ще можуть вакцинуватися "
Катерина Сояк, епідеміолог: "На травневі поїду за кордон"
Катерина Сояк – лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC), завідуюча відділом оцінки ризиків та інфекційного контролю в "ОХМАТДИТ ".
"У мене ще немає чітких планів по відпустці в цьому році. Можливо, на травневі свята вийде поїхати на кілька днів за кордон"
Алла Волоха, імунолог, інфекціоніст: "Не готова ризикувати"
Фото: facebook.com/alla.volokha
Алла Волоха – імунолог, інфекціоніст, лікар медичних наук, завкафедрою дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.
"В минулому році я взагалі і не планувала кудись їхати з дому. У цьому, я думаю, що могла б відпочити в межах України. До цього я обов'язково повинна отримати другу дозу щеплення, тому що поки отримала тільки одну. Я намагаюся все одно не ризикувати, незважаючи на вакцинацію. Навіть маючи щеплення, намагаюся обмежувати контакти, бо можливість інфікування залишається.
Навіть для тих, хто перехворів, залишається ризик повторного захворювання. І з'являються нові штами вірусу, тому важко щось планувати і прогнозувати. Ризики великі, і я сама б не ризикувала. З іншого боку, відкриті країни і кожен для себе вирішує, я особисто ще не готова ризикувати ".
Людмила Мухарська, епідеміолог: "Відпустку проведу в Україні"
Людмила Мухарська, лікар-епідеміолог, заслужений лікар України, ексзаступник головного санітарного лікаря України.
Людмила Мухарська – епідеміолог, колишній заступник головного санітарного лікаря, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно-епідеміологічна спілка".
"Особисто я планую провести відпустку в Україні: поки не знаю, вдома або в межах країни. Я перехворіла, і поки у мене є певний імунітет, тому я ще не вакцинована. Але коли до мене дійде черга – я це зроблю. Звичайно, вакцинація внесла корективи в можливість подорожувати. Поки що мало українців отримали дві дози, які дають захист... Тому ризики залишаються великими, і вони залежать не тільки від ситуації в нашій країні, але й ситуації в інших країнах. На жаль, вірус в Україні і в інших країнах продовжує активно поширюватися. Я не вважаю, що ситуація буде кардинально відрізнятися від торішньої. Просто рік тому ми багато чого не знали, не було вакцини, не було достатньо тестів у багатьох країнах і була невизначеність. Деякі країни багато роблять, щоб приймати туристів і мінімізувати інфікування "
Що робити тим, хто зважився їхати у відпустку за кордон
Пандемія охопила всю планету. І сказати, що якась країна безпечніше інших – не можна, зазначає Ольга Кобевко. Перш за все потрібно зважити за і проти, а також можливі наслідки для себе і для рідних, вважає інфекціоніст.
Для тих, хто зважився їхати закордон епідеміологи радить спочатку ознайомиться з епідситуацією в тій країні. Режим в'їзду для українців в інші країни опублікований на сайті МЗС або на сайті МОЗ.
Алла Волоха
імунолог, інфекціоніст, доктор медичних наук, завкафедрою дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
"Досить велика кількість обмежень залишається і вони не залежать від нас. Для тих, хто зважився їхати закордон, я б радила перш за все дотримуватися всіх рекомендованих заходів, дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції. Все-таки слід бути обережним, щоб не заразитися – це важливо для всіх, хто б куди не їхав", – говорить Алла Волоха .
Відзначимо, 2 травня українці святкуватимуть Великдень – традиційно, в цей день віруючі відвідують храми і освячують святкові паски. Однак через зростання захворюваності COVID-19, влада може посилити карантинні обмеження .
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Ольга Кобевко
інфекціоністка
"Потрібно просто зважити можливі ризики і думати про майбутнє. Можливо, зараз краще провести час з сім'єю в Україні і вже після пандемії разом поїхати за кордон, щоб зараз не наражати на небезпеку своїх рідних і близьких".