Вдома краще – що радять українські інфекціоністи стосовно відпочинку на травневі і влітку-2021

Ми поцікавилися, як планують провести відпустку провідні українські медики і що вони радять туристам, які зібралися за кордон

У 2020-му багато хто відмовився від відпусток. 66% українців не були у відпустці, згідно з опитуваннями. А ті хто був у відпустці, провели її в Україні або навіть в своєму населеному пункті (86%).

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За рік коронавірус нікуди не подівся. Але цього року повної зупинки міжнародного і внутрішньодержавного транспорту немає. На цей сезон туроператори покладають великі надії.

"Ще взимку активізувалася бронь готелів в Туреччині, Єгипті та балканських країнах. На червень і липень вже закриті рейси, заповнюється вересень", – розповіли в "Поїхали з нами".

А чи будуть відпочивати лікарі, які борються з інфекцією. "Сегодня" поставив це питання відомим українським епідеміологам і інфекціоністам.

Ольга Кобевко, інфекціоніст: "витрачу вільний час, щоб виспатися"

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Ольга Кобевко працює інфекціоністом в обласній лікарні в Чернівцях. Цей регіон довше інших знаходився в червоній зоні. Нещодавно карантин там закінчився. Але ризики залишаються занадто високими, тому про відпустку не може бути й мови.

"На цей рік я не змінювала плани на відпустку, тому що для мене відпустка неможлива, допоки в нас пандемія. У всіх медиків, які працюють в червоних зонах, абсолютно не змінилися плани на відпустку в порівнянні з минулим роком. Якщо буде можливість і дадуть два тижні, витрачу їх на те, щоб виспатися. У нас на Буковині ризики залишаються високими протягом року. Тут багато населення їздить на заробітки і високий рівень міграції населення на свята, тому що регіон дуже релігійний.

Тетяна Чумаченко, епідеміолог: "Нікуди не поїду, буду за містом"

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Тетяна Чумаченко – доктор медичних наук, завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету. Поки епідеміолог не вакцинована, оскільки вона в черзі числиться як педагог.

"У мене відпустка в цьому році не буде відрізнятися від торішньої. Я буду за містом, на свіжому повітрі. Не планую ніяких подорожей. Це звичайно кожен сам вирішує, але, якщо хтось планує кудись їхати, то потрібно оцінювати епідемічну ситуацію в цій країні, куди він планує подорожувати. І бажано все ж мати щеплення. Але, на жаль, не всі ще можуть вакцинуватися "

Катерина Сояк, епідеміолог: "На травневі поїду за кордон"

Катерина Сояк – лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC), завідуюча відділом оцінки ризиків та інфекційного контролю в "ОХМАТДИТ ".

"У мене ще немає чітких планів по відпустці в цьому році. Можливо, на травневі свята вийде поїхати на кілька днів за кордон"

Алла Волоха, імунолог, інфекціоніст: "Не готова ризикувати"

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Фото: facebook.com/alla.volokha

Алла Волоха – імунолог, інфекціоніст, лікар медичних наук, завкафедрою дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

"В минулому році я взагалі і не планувала кудись їхати з дому. У цьому, я думаю, що могла б відпочити в межах України. До цього я обов'язково повинна отримати другу дозу щеплення, тому що поки отримала тільки одну. Я намагаюся все одно не ризикувати, незважаючи на вакцинацію. Навіть маючи щеплення, намагаюся обмежувати контакти, бо можливість інфікування залишається. Навіть для тих, хто перехворів, залишається ризик повторного захворювання. І з'являються нові штами вірусу, тому важко щось планувати і прогнозувати. Ризики великі, і я сама б не ризикувала. З іншого боку, відкриті країни і кожен для себе вирішує, я особисто ще не готова ризикувати ".

Людмила Мухарська, епідеміолог: "Відпустку проведу в Україні"

Людмила Мухарська, лікар-епідеміолог, заслужений лікар України, ексзаступник головного санітарного лікаря України.

Людмила Мухарська – епідеміолог, колишній заступник головного санітарного лікаря, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно-епідеміологічна спілка".

"Особисто я планую провести відпустку в Україні: поки не знаю, вдома або в межах країни. Я перехворіла, і поки у мене є певний імунітет, тому я ще не вакцинована. Але коли до мене дійде черга – я це зроблю. Звичайно, вакцинація внесла корективи в можливість подорожувати. Поки що мало українців отримали дві дози, які дають захист... Тому ризики залишаються великими, і вони залежать не тільки від ситуації в нашій країні, але й ситуації в інших країнах. На жаль, вірус в Україні і в інших країнах продовжує активно поширюватися. Я не вважаю, що ситуація буде кардинально відрізнятися від торішньої. Просто рік тому ми багато чого не знали, не було вакцини, не було достатньо тестів у багатьох країнах і була невизначеність. Деякі країни багато роблять, щоб приймати туристів і мінімізувати інфікування "

Що робити тим, хто зважився їхати у відпустку за кордон

Пандемія охопила всю планету. І сказати, що якась країна безпечніше інших – не можна, зазначає Ольга Кобевко. Перш за все потрібно зважити за і проти, а також можливі наслідки для себе і для рідних, вважає інфекціоніст.

Для тих, хто зважився їхати закордон епідеміологи радить спочатку ознайомиться з епідситуацією в тій країні. Режим в'їзду для українців в інші країни опублікований на сайті МЗС або на сайті МОЗ.

Відзначимо, 2 травня українці святкуватимуть Великдень – традиційно, в цей день віруючі відвідують храми і освячують святкові паски. Однак через зростання захворюваності COVID-19, влада може посилити карантинні обмеження .

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