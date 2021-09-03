Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини України

Компанія хлопців влаштувала танці на танках в Харкові – скандальне відео

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 вересня, 17:33
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Укроборонпром" спростував, що "прохідним двором" виявилося їхнє підприємство
Як ці люди потрапили на закрите підприємство, ще тільки належить з'ясувати / Колаж "Сегодня"
Як ці люди потрапили на закрите підприємство, ще тільки належить з'ясувати / Колаж "Сегодня"

В інтернеті з'явилося відео, як невідомі молоді люди проникли на територію Харківського тракторного заводу і безперешкодно оглянули і зняли на відео військову техніку. Спочатку були чутки, що хлопці проникли на територію оборонного підприємства – Харківський бронетанковий завод, що входить до державного концерну "Укроборонпром".

Реклама

Про непрошених гостей стало відомо з відео, яке з'явилося в інтернеті .

Читайте також:

"На кадрах видно, що діти оглядають самохідну артилерійську установку 2С2 "Гвоздика", а один в Балаклаві танцює на ній. Прохідний двір, а не стратегічне підприємство Укроборонпрому", – написав один із коментаторів.

Сайту "Сегодня" підтвердили, що інцидент дійсно стався на Харківському тракторному заводі (ХТЗ), де раніше випускали військову техніку.

"Такий факт на території ХТЗ дійсно був. Невстановлені особи проникли на територію ХТЗ, після чого і зробили подібне. Основне завдання заводу – зрозуміти, яким чином вони проникли на територію і зробити так, щоб подібне не повторилося", – розповіли нам в прес-службі підприємства.

Реклама

Читайте також:

В "Укроборонпромі" нам сказали, що підприємство, на яке проникли невідомі, не має до них ніякого відношення.

Це не перший скандал, коли на харківські заводи, які мають відношення до військової техніки, проникають блогери і викладають звідти у відкритий доступ фото і відео.

  • У 2018 році невідомі змогли безперешкодно зняти стоянку на харківському бронетанковому заводі вже готових танків імовірно, зібраних ще за часів СРСР. Тоді за фактом проникнення блогерів на територію військового підприємства, було відкрито кримінальне провадження.
  • Зараз Харківський бронетанковий завод є одним з головних постачальників техніки в зону конфлікту на сході України. Рік тому звідси вирушили в армію десять бойових машин Т-64БВ після модернізації.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти