Компания парней устроила пляски на танках в Харькове – скандальное видео

В интернете появилось видео, как неизвестные молодые люди проникли на территорию Харьковского тракторного завода и беспрепятственно осмотрели и сняли на видео находящуюся там военную технику. Сначала были слухи, что ребята проникли на территорию оборонного предприятия – Харьковского бронетанкового завода, который входит в государственный концерн "Укроборонпром".
О непрошенных гостях стало известно из видео, которое появилось в интернете.
"На кадрах видно, что ребята осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С2 "Гвоздика", а один в балаклаве танцует на ней. Проходной двор, а не стратегическое предприятие Укроборонпрома", – написал один из комментаторов.
Комментарий ХТЗ
Сайту "Сегодня" подтвердили, что инцидент действительно произошел на Харьковском тракторном заводе, который ранее выпускал военную технику.
"Такой факт на территории ХТЗ действительно был. Неустановленные лица проникли на территорию ХТЗ, после чего и совершили подобное. Основная задача завода – понять, каким образом они проникли на территорию и сделать так, чтобы подобное не повторилось", – рассказали нам в пресс-службе завода.
"Харьковский бронетанковый завод" передал "Минобороны первую партию танков "Т-64" – СНБО
Комментарий Укроборонпрома
В "Укроборонпроме" нам сказали, что предприятие, на которое проникли неизвестные, не имеет к ним никакого отношения.
Это не первый скандал, когда на харьковские заводы, имеющие отношение к военной технике, проникают блогеры и выкладывают оттуда в открытый доступ фото и видео.
- В 2018 году неизвестные смогли беспрепятственно снять на Харьковском бронетанковом заводе стоянку уже готовых и ржавеющих танков предположительно, собранных еще во времена СССР. Тогда по факту проникновения блогеров на территорию военного предприятия, было открыто уголовное производство.
- Сейчас Харьковский бронетанковый завод является одним из главных поставщиков техники в зону конфликта на востоке Украины. Год назад отсюда отправились в армию десять боевых машин Т-64БВ, прошедших модернизацию.