Компанія "ТЕДІС Україна" започаткувала всеукраїнський соціальний проєкт з підтримки будинків для людей похилого віку "Творімо добро"

Компанія "ТЕДІС Україна", національний лідер у галузі дистрибуції FMCG-товарів, запровадила соціальний проєкт "Творімо добро" з опіки над шістьма будинками для людей похилого віку, які розташовані в Київській, Львівській, Вінницькій, Полтавській, Сумській та Донецькій областях. Наразі в цих будинках перебувають 613 літніх людей віком до 102 років.

Проєкт реалізується згідно із Глобальними цілями сталого розвитку 2015-2030, визначеними ООН, серед яких, зокрема, "Подолання бідності" (Ціль 1) і "Міцне здоров'я" (Ціль 3). Ці напрями актуальні для людей літнього віку та особливо тих, хто в силу різних обставин залишився без родинної підтримки і живе у спеціальних соціальних закладах.

До проєкту "Творімо добро" увійшли Будинок ветеранів сцени ім Н. Ужвій (Київська область), хоспіс у м. Угнів (Львівська область), Вінницький обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, Вишняківський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів (Полтавська область), Маріупольський пансіонат для ветеранів війни та праці №2 і Сумський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці.

"Пандемія COVID-19 найбільш вразила людей похилого віку. Але тим, хто залишився без підтримки рідних та близьких, найважче. Компанія втілює національний проєкт з підтримки будинків престарілих "Творімо добро" аби привернути увагу українського суспільства до одиноких людей, їхніх проблем і потреб. Літнім людям надважливо розуміти, що вони не покинуті, що їхніми долями опікуються і вони заслуговують на вищу якість життя ніж ту, що мають зараз", – підкреслив Тарас Корніяченко, генеральний директор компанії "ТЕДІС Україна".

Першою благодійною акцією в межах проєкту стало вручення святкових наборів до новорічних та різдвяних свят. Завдяки розгалуженій логістичній мережі фахівці компанії "ТЕДІС Україна" оперативно доставила подарунки до своїх нових підшефних. У 2021 році компанія "ТЕДІС Україна" буде системно підтримувати шість будинків престарілих і вже розробила наступні соціальні ініціативи в рамках проєкту "Творімо добро".

Довідка. "ТЕДІС Україна" – одна із провідних українських компаній з надання логістичних та дистрибуційних послуг у галузі споживчих товарів. Національна логістична структура налічує 32 регіональних структурних підрозділи. Завдяки групі прямих продажів із 340 найкращих фахівців компанія охоплює роздрібну торговельну мережу, що складається з близько 50 000 роздрібних точок продажу по всій території України. Загальний штат компанії налічує 2500 співробітників.

Компанія входить у п’ятірку кращих у рейтингу "Найкращі компанії для лідерів" в Україні, згідно із опитуванням, проведеним Korn Ferry HAY Group. "ТЕДІС Україна" увійшла у п'ятірку оптових компаній у ТОП-100 платників податків за даними Державної податкової служби України за 2019 рік.

Також компанія "ТЕДІС Україна" зайняла 8-ме місце в рейтингу "100 найбільших приватних українських компаній" і 26-те місце в рейтингу "50 кращих роботодавців" за версіями журналу Forbes Ukraine.

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