Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини України

Костел Святого Миколая передадуть Римо-католицькій громаді – ЗМІ

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
9 вересня, 21:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Денис Шмигаль підписав таке розпорядження 7 вересня, повідомили кілька обізнаних з ситуацією джерел
Денис Шмигаль підписав розпорядження про передачу костелу Святого Миколая Римо-католицькій громаді. Колаж: "Сьогодні"
Денис Шмигаль підписав розпорядження про передачу костелу Святого Миколая Римо-католицькій громаді. Колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі костелу Святого Миколая Римо-католицькій громаді.

Про це повідомили кілька обізнаних з ситуацією джерел LB.ua.

Реклама

Вони стверджують, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді 7 вересня.

Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення костелу святого Миколая в Києві у власність римо-католицької громади в Україні.

Вогнище загоряння знаходилося між першим і другим поверхами, полум'я швидко поширилося на покрівлю будівлі
Вогнище загоряння знаходилося між першим і другим поверхами, полум'я швидко поширилося на покрівлю будівлі / Фото: ГСЧС

Що відомо про пожежу

  • Увечері 3 вересня в Києві спалахнула пожежа в костелі святого Миколая. Загорілася друга (задня) частину будівлі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що хоча вогнище загоряння знаходилося між першим і другим поверхами, полум'я швидко поширилося на покрівлю будівлі. Його вдалося загасити о 22:41.
  • Від вогню постраждало внутрішнє оздоблення костелу святого Миколая, а також орган.
  • Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицькій церкві повністю до вирішення питання про нове розташування органного залу. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) – перебуває в аварійному стані.
  • Міністерство культури спланувало до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики і перемістити в нього Національний будинок органної та камерної музики України.

У скільки обійдеться ремонт згорілого костелу

Реклама

На відновлення пошкодженого через пожежу костелу Святого Миколая в Києві необхідно мінімум 75 мільйонів гривень.

"Зараз чекаємо висновку ДСНС. Це підстава для замовлення експертної оцінки масштабу матеріального збитку. Паралельно Нацполіцією ведеться слідство про причини загоряння", – про це повідомив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

На відновлення пошкодженого через пожежу костелу Святого Миколая в Києві необхідно мінімум 75 мільйонів гривень
На відновлення пошкодженого через пожежу костелу Святого Миколая в Києві необхідно мінімум 75 мільйонів гривень / Фото: ГСЧС

Ткаченко розповів, що за попередньою оцінкою фахівців, на відновлення пам'ятника знадобиться від 75 млн грн. Кошти, які перераховують підприємці, фізичні та юридичні особи, підуть на ліквідацію наслідків пожежі всередині костелу. Залишок від зібраних коштів, виділить держава.

"Сума зборів, на щастя, змінюється щогодини. Станом на зараз на рахунок зайшли 5 млн 840 тис. гривень. І ще близько 20 млн гривень пожертвували бізнесмени. Що показує небайдужість бізнесу і українців до нашої культурної спадщини. А також і те, що в кризових ситуаціях ми об'єднуємося", – додав Ткаченко.

Три етапи реконструкції

Реклама

Під час першого етапу проводитимуться термінові протиаварійні заходи, і саме на них збираються кошти.

Єдиний діючий орган в Європі через пожежу ймовірно втрачений назавжди
Єдиний діючий орган в Європі через пожежу ймовірно втрачений назавжди / Фото: ГСЧС

Другий етап стосується закупівлі органу.

"Спілкуємося з виробником щодо розробки максимально релевантної заміни органу. Для того, щоб не було непорозумінь, зазначу, що його відновлення буде не з фінансування, на яке наразі збираються благодійні внески. Крім того, його розташування має бути окремо погоджено з релігійною громадою РКЦ", – повідомив міністр.

Третій етап – реставраційні роботи фасаду костелу.

Раніше ми повідомляли, що Monobank виділить 1 млн гривень на відновлення костелу святого Миколая.

Як розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пожежа почалася під час репетиції на всесвітньо відомому органі: з нього пішов дим, а потім його охопило полум'я.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

9 вересня 1991. Верховна Рада України прийняла постанову про введення в обіг на території держави з 1 січня 1992 року купонів багаторазового використання...

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
3 663 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти