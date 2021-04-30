Маркетингові акції: можливість розбагатіти чи прикриття для шахраїв

Що потрібно знати про маркетингові акції, щоб не стати жертвою шахраїв

Проєкт "Призова Варта" знайомить із маркетинговими акціями. Пояснює їхню суть, види і ймовірність постраждати від шахраїв в гонитві за перемогою в акції.

Маркетингова акція: що це таке

Маркетингова акція – це захід або низка заходів рекламного характеру, які потрібні компанії для збільшення обсягів продажу товарів або послуг. Маркетингові промоакції допомагають знайти нових клієнтів, привернути увагу наявних, зміцнитися на ринку, знайти нові можливості для збуту.

Людям цікаві маркетингові рекламні акції, тому що на кону завжди стоїть цінний приз. Це може бути грошовий виграш або ж компанія проводить серед учасників розіграш дорогих призів. Перемога в акції стимулює людей виконувати різні умови організатора.

Види маркетингових акцій

Стимулювання продажів (sales promotion, consumer promotion). Акції призначені для покупців, які не знають про продукт і бренд; продажі товару низькі; люди не бачать інтересу в покупці продукту, зворотного зв'язку від них немає.

Трейд (trade promotion). Акція спрямована на продавців. Вона ефективна, коли дистриб'ютори, менеджери не зацікавлені в продукті бренду, не знають його переваги; продажі низькі; немає контакту між продавцем і покупцем.

Комплексні маркетингові акції (event marketing, direct marketing тощо). Така акція спілкується з покупцями через різні комунікаційні канали. Найефективніший – проведення заходів. У event marketing це знакові зустрічі, а в директ-маркетингу – розіграш грошових призів.

Шахрайство з маркетинговими акціями

Люди ставлять собі питання: маркетингові акції – це можливість розбагатіти чи прикриття для шахраїв? Усе залежить від ініціатора акції. "Призова Варта" стежить за організаторами маркетингових акцій в Україні. Після декількох розслідувань проект наводить приклади вдалих маркетингових акцій в Україні: акції від "Родинного Клубу", "Пошторгу" і "Прайзмі". Компанії готові нагороджувати клієнтів грошима, але не просто так. Обов'язково потрібно виконати умови акції.

Поруч із справжніми акціями є і шахраї. Вони використовують маркетингові акції, щоб обманювати пенсіонерів. У людей крадуть гроші і особисті дані, а натомість нескінченно обіцяють нереально великі грошові призи.

Перед вами шахрай, якщо:

1. Немає чітких умов акції.

2. Немає контактів для зворотного зв'язку.

3. У компанії немає сайту.

4. Імена попередніх переможців приховуються.

Маркетингова акція – це можливість виграти гроші, купити товар дешевше, заробити бонуси на покупки, спробувати цікавий продукт або послугу і просто розважитися. Маркетингова акція не є шахрайством сама по собі, але може бути використана шахраями для їхньої діяльності. Якщо хочете спробувати справжню акцію, уважно вибирайте організатора або спитайте поради на каналі "Призової Варти".