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Семеро поранених, двох затиснуло в понівеченому салоні. Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
7 вересня, 13:01
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Транспорт врізався у вантажівку на трасі S12 в напрямку Варшави близько четвертої ранку
Аварія з українцями сталася поблизу Любліна. Фото: колаж "Сьогодні"
Аварія з українцями сталася поблизу Любліна. Фото: колаж "Сьогодні"

У Польщі сьогодні, 7 вересня, в результаті ДТП постраждали семеро українців. Для надання допомоги постраждалим на місце виїхав черговий консул.

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Про це повідомляє Посольство України в Польщі в Facebook.

"За повідомленням Генерального консульства України в Любліні, зранку 07.09.2021 року поблизу міста Люблін трапилася ДТП за участі мікроавтобуса, у якому з України до Польщі подорожувало 8 осіб", – йдеться в заяві.

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Всі постраждалі оперативно розміщені в госпіталі SPSK4 в Любліні.

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Кілька людей діставали рятувальники з пошкодженого автобуса. Фото: Spotted
Кілька людей діставали рятувальники з пошкодженого автобуса. Фото: Spotted

"...про загрозу життю не повідомляється, стан постраждалих середньої тяжкості", – сказано в заяві.

За інформацією польських ЗМІ, мікроавтобус врізався у вантажівку на трасі S12 в напрямку Варшави близько 4:00. До прибуття швидкої допомоги водій вантажівки залишив місце ДТП.

Після аварії двох постраждалих затиснуло в авто, їх діставали за допомогою спецінструменту.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

В Україні теж досить часто стаються ДТП. Найпоширеніші причини це:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.
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Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобілі злетіли з дороги.

Також нагадаємо, на Вінниччині в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

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