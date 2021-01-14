МОЗ і поліція перевірять, як гірськолижні курорти дотримуються карантину

Попри всеукраїнський локдаун, з гірськолижних курортів у Карпатах надходять скарги на порушення представниками бізнесу карантинних заходів, тому Міністерство охорони здоров’я та Нацполіція перевірять ці сигнали.

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Про це заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко пише на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він отримує численні повідомлення про роботу ресторанів, барів і розважальних закладів на гірсько-лижних курортах та у Львівській області. А вже завтра, 15 січня, на сусідньому Прикарпатті пройдуть перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах області з залученням Нацполіції.

"Якщо ми звертаємось до людей з проханням дотримуватись протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді певні представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати з системою не повинно превалювати над збереженням життя та здоров’я українців. Порушення повинні мати наслідки", – зауважив чиновник.

Нагадаємо, найбільший карпатський гірськолижний курорт Буковель у жорсткий карантин працює майже у звичайному режимі – там натовпи і нескінченні черги на підйомники.

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Також повідомлялося, що в Буковелі – кілометрові затори з автомобілів та черги з лижників на підйомник.

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