На Полтавщині під Лубнами стався потужний вибух на газопроводі

На Полтавщині поблизу села Калайдинці Лубенського району прогримів потужний вибух.
Про це "Сегодня" повідомили очевидці.
За їхніми словами, вибух був величезної сили – вікна тремтіли навіть у найближчих селах.
Інформацію про НП підтвердили в АТ "Лубнигаз".
"На магістральному газопроводі, який обслуговує" Оператор газотранспортної системи України "(Укртрансгаз) стався вибух", – йдеться в повідомленні компанії на сторінці в Facebook .
В "Лубнигаз попередили про можливі аварійні відключення газу.
"Якщо газ буде відключений, переконайтеся, що всі газові конфорки будуть закритими. Це надважливо! У разі виникнення аварійних ситуацій або при появі запаху газу терміново телефонуйте 104" – закликали в компанії.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, 8 січня в Полтавській області жителі Лубен і найближчих населених пунктів перекрили трасу Київ – Харків . Люди вже кілька разів виходили на протест через захмарних сум на доставку газу, які виставило АТ "Лубнигаз".
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