На Полтавщині під Лубнами стався потужний вибух на газопроводі

За словами очевидців, вибух був такої сили, що вікна тремтіли в сусідніх селах

На Полтавщині поблизу села Калайдинці Лубенського району прогримів потужний вибух.

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Про це "Сегодня" повідомили очевидці.

За їхніми словами, вибух був величезної сили – вікна тремтіли навіть у найближчих селах.

Інформацію про НП підтвердили в АТ "Лубнигаз".

"На магістральному газопроводі, який обслуговує" Оператор газотранспортної системи України "(Укртрансгаз) стався вибух", – йдеться в повідомленні компанії на сторінці в Facebook .

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В "Лубнигаз попередили про можливі аварійні відключення газу.

"Якщо газ буде відключений, переконайтеся, що всі газові конфорки будуть закритими. Це надважливо! У разі виникнення аварійних ситуацій або при появі запаху газу терміново телефонуйте 104" – закликали в компанії.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, 8 січня в Полтавській області жителі Лубен і найближчих населених пунктів перекрили трасу Київ – Харків . Люди вже кілька разів виходили на протест через захмарних сум на доставку газу, які виставило АТ "Лубнигаз".

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