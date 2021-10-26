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СЬОГОДНІ Новини України

Почалося. У Маріуполі нещеплених працівників трамвайного депо не пустили на роботу

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 жовтня, 15:25
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Їх усунули з 25 жовтня, противники вакцинації викликали поліцію та написали заяву
У Маріуполі почали усувати від роботи невакцинованих співробітників.
У Маріуполі почали усувати від роботи невакцинованих співробітників. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі не допустили до роботи персонал трамвайного депо, а саме невакцинованих співробітників. Вони розпочали протест.

Про це повідомляють місцеві сайти MRPL.CITY і "Сайт міста Маріуполя".

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Раніше на підприємстві попереджали, що з 25 жовтня неприщеплених працівників не допустять до роботи. Наразі близько 82% колективу управління вакциновано.

При цьому повернутись до виконання обов'язків співробітники зможуть після проходження вакцинації. За відсутність щеплення їх обіцяють не звільняти.

Спалахнули протести

Незгодні з цим рішенням керівництва транспортники викликали поліцію та написали заяву. Вони вимагали пояснити причини їхнього усунення.

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Антивакціатори щеплюватися не хочуть і готують звернення до суду на начальника депо та голову МТТУ Віталія Донєва. Їх звинувачують у самоврядуванні, порушенні трудового законодавства та Конституції України.

Однак у патрульній поліції розповіли, що питання такого роду – не в їхній компетенції. Подібними заявами займаються спеціалісти Державної служби України з питань праці. Тому правоохоронці провели роз'яснювальну бесіду та порекомендували звернутися до відповідного органу влади.

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Співробітники написали заяву до поліції. Фото: 0629.com.ua

У Маріуполі штурмували центри вакцинації

Після того, як місто потрапило до червоної зони, місцеві жителі масово пішли вакцинуватися. Вони навіть спровокували бійки у чергах.

Незабаром місцева влада посилила роботу центрів масової вакцинації. Щеплення можна зробити в:

  • "Епіцентрі" та "ПортСіті" – щодня до 19:30 та 18:00 відповідно,
  • у "Мультицентрі" – з понеділка до суботи з 8:00 до 17:00.
  • Центр масової вакцинації відділення "Укрпошти" переїхав на залізничний вокзал – щодня з 10:00 до 16:00.

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