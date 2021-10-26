Почалося. У Маріуполі нещеплених працівників трамвайного депо не пустили на роботу

У Маріуполі не допустили до роботи персонал трамвайного депо, а саме невакцинованих співробітників. Вони розпочали протест.
Про це повідомляють місцеві сайти MRPL.CITY і "Сайт міста Маріуполя".
Раніше на підприємстві попереджали, що з 25 жовтня неприщеплених працівників не допустять до роботи. Наразі близько 82% колективу управління вакциновано.
Далі по темі
При цьому повернутись до виконання обов'язків співробітники зможуть після проходження вакцинації. За відсутність щеплення їх обіцяють не звільняти.
Спалахнули протести
Незгодні з цим рішенням керівництва транспортники викликали поліцію та написали заяву. Вони вимагали пояснити причини їхнього усунення.
Антивакціатори щеплюватися не хочуть і готують звернення до суду на начальника депо та голову МТТУ Віталія Донєва. Їх звинувачують у самоврядуванні, порушенні трудового законодавства та Конституції України.
Однак у патрульній поліції розповіли, що питання такого роду – не в їхній компетенції. Подібними заявами займаються спеціалісти Державної служби України з питань праці. Тому правоохоронці провели роз'яснювальну бесіду та порекомендували звернутися до відповідного органу влади.
Співробітники написали заяву до поліції. Фото: 0629.com.ua
У Маріуполі штурмували центри вакцинації
Після того, як місто потрапило до червоної зони, місцеві жителі масово пішли вакцинуватися. Вони навіть спровокували бійки у чергах.
Незабаром місцева влада посилила роботу центрів масової вакцинації. Щеплення можна зробити в:
- "Епіцентрі" та "ПортСіті" – щодня до 19:30 та 18:00 відповідно,
- у "Мультицентрі" – з понеділка до суботи з 8:00 до 17:00.
- Центр масової вакцинації відділення "Укрпошти" переїхав на залізничний вокзал – щодня з 10:00 до 16:00.
Раніше ми писали:
- Кабінет міністрів затвердив порядок усунення співробітників підприємств, установ та організацій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти СOVID-19.
- "Сегодня" з експертами розбиралися, як нова хвиля коронавірусу вдарить по українських ФОПах і як малим та середнім підприємцям може допомогти держава.