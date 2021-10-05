Знайшли в петлі рідні. У Тернополі 15-річна школярка вчинила самогубство

У Тернополі, де призовник випав з вікна військкомату, в одній з квартир багатоповерхового будинку школярка покінчила життя самогубством. Мертву дівчину знайшли її рідні.
Про це повідомляє пресслужба "103" в Facebook.
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Деталі інциденту
Трагічний інцидент стався в понеділок, 4 жовтня. Рідні дівчини ввечері повернулися додому і виявили школярку в петлі. На місце самогубства відразу викликали медиків, проте вони лише констатували смерть.
Дії правоохоронців
За справу про смерть підлітка взялися правоохоронні органи. Зараз вони встановлюють причину самогубства, а також перевіряють, чи добровільно дівчина пішла з життя. Відомо, що вона не залишила передсмертну записку.
Основні причини самогубств
За інформацією BBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, в школі і нерозділене кохання. Крім того, на такий крок можуть спонукати у соціальних мереж. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.
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