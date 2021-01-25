"Нова труба не потрібна". Що українцям потрібно знати при зміні постачальника газу

В Україні вже півроку працює ринок газу для населення. Тепер споживачі мають право обрати собі постачальника з більш вигідними умовами. Але для українців поки мало зрозуміла нова система: у багатьох виникає недовіра і страх. Це нормальна практика для першого року роботи газового ринку. Розвіяти навколо цього міфи і розібратися з нюансами допомогла Ксенія Ахметова, заступник директора з розвитку компанії "Агросинтез Трейдинг" (ТМ NEOGAS).

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Ксенія Ахметова, заступник директора з розвитку компанії "Агросинтез Трейдинг" (ТМ NEOGAS)

Навколо переходу до нового постачальника багато "страшилок". Наприклад, кажуть, що старі постачальники навіть можуть перекрити подачу газу. Ваші споживачі стикалися з такими проблемами?

На жаль, так. Наприклад, телефонує людина і каже, що хоче змінити постачальника, але боїться, тому що його сусідові після рішення перейти до іншої компанії відключили газ. У нашій практиці було всього три випадки зі спробами відключення газу, але ми інформуємо людей, пояснюємо їм алгоритм дій в таких ситуаціях. При виникненні конфліктних ситуацій ми пропонуємо клієнтам безкоштовну юридичну допомогу, щоб допомогти розібратися і відчувати себе більш захищеним.

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Ще одна ситуація. Вона була дуже поширеною в грудні, коли у нас був найнижчий тариф на ринку. Нам дзвонили клієнти і розповідали, що після рішення змінити компанію з ними зв'язувався представник чинного постачальника і говорив, що "це шахраї", "у них немає ліцензії" тощо. Багато хто вірить, починають сумніватися.

Хочу підкреслити, що всю інформацію про компанію-постачальника можна легко перевірити в ліцензійному реєстрі НКРЕКУ. На жаль, багато людей не знають про його існування.

І все ж, чи є ризики при переході?

Люди нічим не ризикують. Нові правила ринку дозволяють їм змінювати постачальника хоч кожен місяць. І для цього не потрібно підводити собі ще одну газову трубу.

Є компанії, які займаються доставкою газу і відповідають за труби, а є компанії, які продають газ і відповідають за його поставки клієнту. Доставка – це "облгаз", поставки – "облгаззбут". Останній тепер, по суті, не буде єдиним постачальником. Споживач може обрати такий сами "збут" за власними критеріями.

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Перед українцями відкрився величезний вибір. Як не помилитися і обрати надійного і сумлінного постачальника?

Перед тим як змінити постачальника, потрібно перевірити, чи є у нього ліцензія. Ще обов'язково потрібно зателефонувати і поспілкуватися з кол-центром: почути, наскільки адекватно до вас будуть ставитися, тому що таке ж відношення буде і в майбутньому при виникненні проблемних питань.

Що стосується нашої компанії, то "Агросинтез Трейдинг" вже кілька років успішно працює як оптовий постачальник газу. Важливий момент – у нас диференційований бізнес. Після відкриття ринку газу для населення компанія почала розвивати послуги роздрібного газопостачання під торговою маркою NEOGAS. Ми надаємо послуги газопостачання для населення по всій території України. Оптовий напрямок і доходи від нього дозволяють нам мати стабільні джерела поставок.

/ Фото: Pixabay

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З 1 лютого діятиме фіксована ціна 6,99 грн за кубометр. Чи зможете ви її утримувати?

Так, і навіть нижче. Але буде складно, як і всьому ринку. Ми розуміємо, що така ситуація ненадовго. Впевнені, що за рахунок диференційованого бізнес-портфеля нашої компанії ми виконаємо обіцянку бренду і до кінця сезону тарифи NEOGAS будуть навіть привабливіші, ніж у великих постачальників.

Як стати вашим клієнтом?

Ми пропонуємо швидке і легке підключення. На сайті компанії є форма, яку потрібно заповнити та завантажити копії необхідних документів: паспорт, ІПН, документ, що підтверджує право власності на майно, або довіреність від власника, підписану заяву на приєднання. За умови, що все гаразд з документами, через сім днів споживач переходить до нас. По термінах підключення у нас один з кращих показників на ринку.

Важливий момент: якщо ви вирішили змінити постачальника і обрали нового, не потрібно це узгоджувати зі старим постачальником або міняти обладнання. Новий постачальник самостійно вирішує всі формальності. Крім того, при зміні постачальника газу зберігаються пільги і субсидії.

Людей також хвилює питання, чи можуть їх відключати за несплату серед опалювального сезону?

За борги можуть відключити газ. У правилах, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), чітко прописано, в яких ситуаціях можна відключити споживача газ.

Довідка. Якщо побутовий споживач не здійснив оплату за спожитий природний газ протягом десяти днів після терміну, визначеного договором поставки природного газу, постачальник має право вжити заходів щодо припинення постачання природного газу споживачу шляхом направлення письмового повідомлення (з відміткою про вручення) з вимогою самостійно припинити споживання природного газу за рахунок перекриття запірного пристрою перед газовим приладом і допустити представника постачальника по пред'явленню службового посвідчення на об'єкт для пломбування запірних пристроїв, що має здійснюватися з дотриманням техніки безпеки. При цьому в повідомленні про припинення споживання природного газу постачальник повинен вказати підстави і дату припинення газоспоживання, яка не може бути раніше, ніж за три дні до дати отримання такого повідомлення.

Необхідно пам'ятати, що споживач, який вирішить змінити постачальника, зобов'язаний розрахуватися з попереднім постачальником. Оплату "боргового" рахунку необхідно провести протягом десяти робочих днів з дня виставлення рахунку.

Ви часто спілкуєтеся з клієнтами і знаєте про всі проблеми, що виникають після введення ринку газу. Можете розповісти, чого хочуть і чекають споживачі?

Споживачі хочуть більше прозорої інформації про всіх постачальників в одному місці, на одному ресурсі. Зараз є хороший сервіс – "Газотека". Там можна побачити список постачальників, порівняти ціни, дізнатися іншу корисну інформацію. Наскільки мені відомо, його планують розвивати: інформація буде оновлюватися і актуалізуватися. Це дійсно дуже зручно.

Серед побажань також створення "реєстру постачальників", де споживач по EIC-коду зміг би перевірити, чиїм клієнтом і з якого періоду він є, щоб не було ситуації, коли людина отримує два рахунки від різних компаній. На даний момент, якщо людині потрібно переконатися, що він наш клієнт, ми даємо відповідну довідку. З власного досвіду ми можемо сказати, що чим більше клієнтів у компанії, тим складніше це робити. Тому такий реєстр спростив би життя і споживачам, і постачальникам.

Ще одна проблема – багато людей фізично не можуть зібрати всі потрібні документи. В першу чергу це стосується документів, що підтверджують право власності на майно або довіреність від власника. Ці труднощі виникають, коли, наприклад, у об'єкта багато власників або вони проживають в іншому місті, країні. З такою ситуацією стикається дуже багато хто, і це реальна проблема.

Куди скаржитися на неправильне нарахування і дії операторів, як перевірити суми нарахувань?

З будь-якими скаргами щодо неправомірних дій оператора ГРС потрібно звертатися в НКРЕКУ. А якщо ви не згодні з виставленим рахунком, можете вирішити цю проблему в судовому порядку.

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