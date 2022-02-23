"Ну пи*дець! Що за х*йня?": депутат прийшов на "розбірки" до Корнієнка (відео)

До мережі потрапило відео розмови двох членів партії "Слуга народу" – народного депутата Дмитра Люботи та віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка. На ньому політики обговорюють голосування за санкції проти РФ, використовуючи нецензурну лайку.
Про це повідомляє Інсайдер UA.
На відео народний депутат звертається до віцеспікера Корнієнка: "Ну п*здець. Мені дзвонять із "Суспільного", кажуть, чого не голосував, що за х*йня?" Той відповідає також питанням: "А чого ти не голосував?" На що Любота каже: "Ну, за санкціями! У мене не зарахувався".
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Увага! На відео є ненормативна лексика
Зазначимо, за санкції проти РФ не голосували від "ОПЗЖ":
- Михайло Макаренко,
- Олександр Колтунович,
- Василь Німченко,
- Юрій Бойко,
- Віталій Борт,
- Сергій Дунаєв,
- Юлій Іоффе,
- Володимир Кальцев,
- Дмитро Ісаєнко,
- Ігор Кисильов,
- Олександр Лукашев,
- Федір Христенко.
Від "Слуги народу" не голосували:
- Анатолій Гунько,
- Олексій Ковальов,
- Дмитро Любота,
- Ольга Савченко,
- Олександр Трухін,
- Павло Халімон.
Від партії "Голос": Леся Василенко; "Довіра": Микола Люшняк, Сергій Шахов; Позафракційні: Вадим Новінський, Сергій Магера.
Пізніше "слуга" Дмитро Любота на своїй сторінці у Facebook заявив, що він голосував за санкції проти РФ, але його голос нібито не зарахувався.
"Але мій пульт чомусь не спрацював, тому у відповідності до Регламенту Верховної Ради України Я написав відповідну заяву, щоб врахували мій голос "ЗА" у поіменному голосуванні про проект Постанови про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (№7064) в цілому", – йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що Рада підтримала санкції проти депутатів Держдуми РФ.
Також нагадаємо, Австралія вводить санкції щодо Росії через визнання "ЛДНР".