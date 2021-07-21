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Обговоримо енергетику і повернення Криму: Зеленський налаштований на плідну зустріч з Байденом

21 липня 2021 21:33

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент Украни перелічив основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою

Зеленський скоро зустрінеться з Байденом. Колаж "Сьогодні"

Зеленський скоро зустрінеться з Байденом. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський очікує, що його зустріч 30 серпня з главою Білого дому Джо Байденом буде змістовною і плідною.

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Про це він написав у Twitter.

"Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку України та підтримки реформ", – перелічив теми, які розраховує обговорити з американським колегою Зеленський.

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Нагадаємо, ввечері у середу на сайті Білого дому з'явилося офіційне запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати США з візитом 30 серпня.

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Зазначимо, запрошення з'явилося на тлі інформації про підписання США з Німеччиною угоди, яка дасть можливість запустити російський газопровід "Північний потік – 2".

Ми також повідомляли, що радник Держдепартаменту США Дерек Шолле спростував інформацію про те, що адміністрація США нібито закликала Україну утриматися від критики угоди з "Північного потоку-2".

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