Одним абзацом. Все про смертельну ДТП у Харкові за участю п'ятьох автомобілів

Увечері четверга, 25 листопада, у Харкові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю п'ятьох автомобілів. Зіткнулися три легковики та два вантажних транспортних засоби.
Що відомо про масштабну аварію
О 18:25 до поліції надійшло повідомлення про масштабну ДТП. На окружній у Харкові зіткнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки. Один з транспортних засобів виявився заблокованим, оскільки на нього перекинулася вантажівка з щебенем. Під завалами загинули троє людей — чоловік, жінка та дитина, якій орієнтовно чотири роки. За інформацією медиків, смерть жінки та дитини настала внаслідок асфіксії. Крім того, двох постраждалих медики госпіталізували. У лікарні також перебував винуватець ДТП, однак згодом його затримали правоохоронці. Було встановлено, що чоловік їхав на червоний колір світлофора. Чи був він під впливом алкоголю або наркотиків — з'ясовують. Для цього знадобиться ряд експертиз. Крім того, через деякий час Харківська обласна прокуратура оприлюднила жахливе відео з моментом дорожньо-транспортної пригоди. На ньому чітка видно, як водій вантажівки порушуючи правила ПДР їде на червоний колір світлофору. Нині триває розслідування справив правоохоронними органами.
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