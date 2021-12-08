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Вогонь на Донбасі не вщухав весь день: де бойовики порушували перемир'я 7 грудня

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
8 грудня, 07:19
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Окупанти обстріляли цивільні будинки поблизу Майорська
На Донбасі за добу зафіксували шість обстрілів.
На Донбасі за добу зафіксували шість обстрілів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 7 грудня, проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один раз навіть використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

  • В напрямку Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту, внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок. Втрат серед цивільного населення немає.
  • В бік Новоолександрівки російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • Поблизу Південного ворог застосував міномети калібру 120 мм та стрілецьку зброю.
  • В районі Нью-Йорку противник вів обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
  • Біля Причепиліваки окупанти відкривали вогонь з вогонь автоматичних станкових та підствольних гранатометів.

Втрати ЗСУ

На щастя, за минулу добу серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога загиблих та поранених не було.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Ситуація 8 грудня

Станом на 7 годину ранку, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Бойовики схопили заручницю

На окупованому Донбасі бойовики так званої "ДНР" взяли в полон вчительку. Жінка їхала у Горлівку з Києва до своєї літньої матері.

Як повідомила донька вчительки Ірина Шило, її матір нібито підозрюють у шпигунстві. Через три дні після затримання до Ірини зателефонували російські найманці. Родина жінки дуже переживала, проте мала надію, що все вирішиться. До цього часу ситуація не поліпшилася.

Жінку перевели до слідчого ізолятора. Лише через 30 днів рідним затриманої дозволили передати їй одяг та продукти. Навіть через декілька місяців її не відпустили. Донька звернулася до усіх, хто зможе допомогти її мамі та усім полоненим.

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