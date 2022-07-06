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СЬОГОДНІ Новини України

Окупанти хваляться, як воюють із соцмережами у Херсоні

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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6 липня, 14:17
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Жителів Херсонщини залишили без правдивих новин
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти в Херсонської області заблокували YouTube, Instagram та Viber. Про це розповів так званий речник окупаційної адміністрації Сергій Мороз, повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

"У нас, до речі, кілька днів тому відключили YouTube, тож дивитися можна, треба тільки VPN включати. А так, звичайно, ми тепер без ютуба, без інстаграма. Ну нічого, обходимося якось", — заявив він.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань підтвердив блокування сервісів окупантами.

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Також на Херсонщині заблоковано Viber. У пресслужбі сервісу підтвердили, що окупанти залишили мешканців області без спілкування із сім'ями та новин з українських джерел.

Ситуація у Херсоні

Російські загарбники у тимчасово окупованому Херсоні вантажать холодильники, пральні машини та іншу побутову техніку та відправляють у напрямку також тимчасово окупованого Криму.

В окупованих містах України у людей виникають фінансові проблеми, вони не можуть проводити базові операції та купувати продукт . Тож у магазинах Херсона тепер запроваджується справжній натуральний обмін. Тобто, товари обмінюють на якісь інші товари.

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"При цьому продавець щоразу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну", – наголошують розвідники.

Окрім того, у магазинах зафіксували продуктові кредити. Тобто продавці відпускають товари в борг, і часто під 10-20%.

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