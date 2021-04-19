Обережно – небезпечне схуднення! В Україну завозять отруйні таблетки

Такі препарати дешеві, тому і попит на них величезний – замовляють і навіть не знають, що до складу препарату входить небезпечний компонент

Українські митники розкрили поставки небезпечних психотропів в Україну з Киргизстану, які нібито призначені як препарати для схуднення, а продають їх під брендами відомих світових виробників.

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Наш кореспондент Георгій Марінов дізнався, що такі поштові відправлення стали масовими акурат до літнього сезону.

Валерія мріяла скинути кілька зайвих кілограмів до літа. Спеціальні таблетки для схуднення привезла з поїздки. Тільки почала пити – захворіла.

"Вирішила піти до лікаря дізнатися на тлі чого це. Він мене запитав: "Чи починала якісь препарати, вітаміни пити?". Ну я йому сказала, що пару днів. Він мені порадив їх здати на експертизу. Я віддала і виявилося, що це дешева підробка", – розповіла дівчина.

Відео: Сьогодні

Підробки штампують у Киргизстані. Оформляють як косметику, прикраси і незаконно доставляють в Україну. Митна служба тільки за останній місяць вилучила кілька партій таких препаратів.

"На них немає дати виробництва, на них немає терміну придатності і на них немає виробника. На деяких є назва, яка може вважатися виробником, але в інтернеті немає ніяких згадок про такого виробника", – пояснила представник пресслужби київської митниці Ольга Неділя.

Такі препарати дешеві, тому і попит на них величезний. Замовляють і навіть не знають, що до складу препарату входить отрута.

"У кожній посилці є сибутромін і він віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежений. І ми в межах своїх повноважень затримуємо ці відправлення поштові", – додали на митниці.

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Лікар-терапевт Мар'яна Селюк каже – такі підробки можуть серйозно нашкодити здоров'ю.

"Виснажуються повністю серцево-судинна система і шлунково-кишковий тракт, нервова система. Тобто настільки йде виснаження по всіх органах і системах, що для здорової людини це тільки на шкоду", – сказала медик.

Купувати такі препарати слід тільки за призначенням лікаря, і те потрібно перевіряти. Якщо на упаковці немає голограмних відміток захисту – це підробка.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Кіровоградській області викрили порушників, які поширювали психотропи під виглядом таблеток для схуднення.

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