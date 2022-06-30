Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🐍 Зміїний звільнили! 🛡 Саміт НАТО у Мадриді 🙏 Доля захисників "Азовсталі" Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини України

Острів Зміїний відіграв надзвичайну роль у війні в Україні. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 червня, 12:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа
Острів Зміїний був ціллю російських окупантів з першого дня війни. Фото: колаж "Сьогодні"
Острів Зміїний був ціллю російських окупантів з першого дня війни. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють економічну допомогу Україні від США, навчання бійців ЗСУ у Британії та битву за острів Зміїний.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

Реклама

89% українців відмовляються поступатися територією країни заради миру з Росією

Американська газета The Wall Street Journal пише, що згідно з новим опитуванням, 89% українців відмовляються поступатися територією країни заради миру з Росією. Українці підтримують позицію президента Зеленського про те, що мирні переговори не можуть стосуватися територіальних поступок.

США нададуть Україні економічну допомогу у розмірі $1,3 мільярда

Видання The Washington Post пише, що Міністерство фінансів США оголосило про надання Україні економічної допомоги в розмірі 1,3 мільярда доларів, оскільки Сполучені Штати прагнуть допомогти постраждалій країні реагувати на величезні фінансові наслідки російського вторгнення. Це перші з 7,5 мільярда доларів економічної допомоги, затвердженої Конгресом минулого місяця.

Велика Британія дасть Україні 1 мільярд фунтів стерлінгів на ППО та РЕБ

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Велика Британія надає Україні 1 мільярд фунтів стерлінгів для фінансування наступальних операцій. Борис Джонсон оголосить про додаткову допомогу на саміті НАТО у четвер. Гроші підуть на системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Реклама

Сотні бійців ЗСУ пройшли військову підготовку у Британії

Міжнародна агенція новин Reuters інформує, що сотні українських військовослужбовців уже пройшли військову підготовку у Британії, навчившись керувати реактивними системами залпового вогню (РСЗВ), які британський уряд постачає для протидії російській артилерії.

Острів Зміїний відіграв дивовижну роль у війні в Україні

Британський журнал The Economist опублікував статтю про битву за острів Зміїний. Зазначається, що Україна посилює наступ на стратегічно важливу скелю.

"Острів Зміїний зіграв напрочуд велику роль у війні в Україні. Фортеця була метою з першого дня, коли російський чорноморський флагман "Москва" прибув до її берегів, щоб вимагати здачі крихітного сторожового посту. Відома неввічлива відмова гарнізону стала закликом до об'єднання в країні. Затоплення "Москви" у квітні, своєю чергою, призвело до того, що скеля набула нового оборонного значення для російських кораблів у Чорному морі", – йдеться у статті.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські окупаційні війська покинули острів Зміїний у Чорному морі.

Також ми інформували, що ракетний удар ЗСУ по окупованому острову Зміїний позбавив Чорноморський флот Росії значної переваги у Чорному морі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 30 червня
1
Особовий склад 35600
Особовий склад
2
Танки 1573
Танки
3
ББМ 3726
ББМ
4
Артилерія 790
Артилерія
5
Засоби ППО 104
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 185
Гелікоптери
9
БПЛА 641
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2602
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Андрій Покраса - 15-річний школяр, який нещодавно закінчив 9 клас. Допоміг українській армії у битві за Київ. Підліток проявив ініціативу, ставши коригувальником вогню артилерії, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Завдяки його точній аеророзвідці ЗСУ знищили кілька колон російської техніки, яка йшла на українську столицю.
Історія звитяги
Герої не вмирають!

Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19227.67

Bitcoin Cash (BCH)

99.75

Binance Coin (BNB)

209.07

Ethereum (ETH)

1049.34

Litecoin (LTC)

51.13

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,22
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
39,00
-
-
57,99
40,18
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,78 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.78

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти