Чому сумніваються? Понад 50% нещеплених українців проти вакцинації

У Києві 3 листопада проходить акція противників вакцинації проти коронавірусу

42% невакцинованих проти ковіду українців готові це зробити "за певних умов" / Фото: Колаж: Сьогодні

Дитячий фонд Організації об'єднаних націй (ЮНІСЕФ) в Україні провів репрезентативне опитування, яке показало, що 42% українців, тих, що ще не вакцинувалися проти коронавірусу, готові зробити щеплення за певних умов.

Про це повідомила прес-служба організації.

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Статистика бажаючих та противників вакцинації

Станом на 3 листопада, в Україні 10 682 752 особи вже отримали хоча б першу дозу, а 7 596 587 – дві та тепер повністю захищені.

В загальному, 60% всіх українців позитивно ставляться до вакцинації COVID-19 та 62% погоджуються, що необхідно щепитися від COVID-19.

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Чому вакциновані хотіли робити щеплення

Охочих щеплюватись мотивує те, що вакцинація може запобігти COVID-19 або ускладненням від нього і що вони не заразять інших людей.

"Вакциновані люди у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19, ніж нещеплені. Це також було найбільшим мотиватором і для тих, хто вже вакцинувався. Так 65% вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти", – йдеться у дослідженні.

Основні причини сумнівів у вакцинації:

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недооцінка ризиків COVID-19;

міфи про щеплення та небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде потреба.

Чому невакциновані проти щеплення

Серед тих, хто ще не вакцинувався та не хоче цього робити, більшість не довіряють вакцинам. Вони вважають що вакцинація несе більше ризиків, ніж сам COVID-19 та не хочуть переживати реакцію на вакцини.

Майже чверть вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19, хоча насправді абсолютні протипоказання можуть мати не менше одного відсотка людей.

Ті, хто не хочуть вакцинуватися, не вважають пандемію серйозною загрозою або COVID-19 такою хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі.

Роль сімейного лікаря у вакцинації

Важлива у процесі вакцинації роль сімейного лікаря. 87% щеплених українців сказали, що прислухалися до поради лікаря стосовно вакцинації. З-поміж тих, хто ще не вакцинувався, 77% прислухалися до поради лікаря вакцинуватися.

Більше половини з тих, хто не хоче вакцинуватися, не довірилися б пораді лікаря з цього приводу, 48% не обговорювали питання щеплення з медиком, а 6% лікар не рекомендував щеплюватися.





Дослідження проведене у вересні-жовтні 2021 року (до запровадження "червоних зон") агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Світового банку. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2 006 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей.

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