Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 🎡 Оновлення Кабміну 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини України

Чому сумніваються? Понад 50% нещеплених українців проти вакцинації

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
3 листопада, 11:59
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві 3 листопада проходить акція противників вакцинації проти коронавірусу
42% невакцинованих проти ковіду українців готові це зробити "за певних умов"
42% невакцинованих проти ковіду українців готові це зробити "за певних умов" / Фото: Колаж: Сьогодні

Дитячий фонд Організації об'єднаних націй (ЮНІСЕФ) в Україні провів репрезентативне опитування, яке показало, що 42% українців, тих, що ще не вакцинувалися проти коронавірусу, готові зробити щеплення за певних умов.

Про це повідомила прес-служба організації.

Реклама

Статистика бажаючих та противників вакцинації

Станом на 3 листопада, в Україні 10 682 752 особи вже отримали хоча б першу дозу, а 7 596 587 – дві та тепер повністю захищені.

В загальному, 60% всіх українців позитивно ставляться до вакцинації COVID-19 та 62% погоджуються, що необхідно щепитися від COVID-19.

Реклама

Чому вакциновані хотіли робити щеплення

Охочих щеплюватись мотивує те, що вакцинація може запобігти COVID-19 або ускладненням від нього і що вони не заразять інших людей.

"Вакциновані люди у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19, ніж нещеплені. Це також було найбільшим мотиватором і для тих, хто вже вакцинувався. Так 65% вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти", – йдеться у дослідженні.

Основні причини сумнівів у вакцинації:

Реклама
  • недооцінка ризиків COVID-19;
  • міфи про щеплення та небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде потреба.

Чому невакциновані проти щеплення

Серед тих, хто ще не вакцинувався та не хоче цього робити, більшість не довіряють вакцинам. Вони вважають що вакцинація несе більше ризиків, ніж сам COVID-19 та не хочуть переживати реакцію на вакцини.

Майже чверть вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19, хоча насправді абсолютні протипоказання можуть мати не менше одного відсотка людей.

Ті, хто не хочуть вакцинуватися, не вважають пандемію серйозною загрозою або COVID-19 такою хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі.

Роль сімейного лікаря у вакцинації

Важлива у процесі вакцинації роль сімейного лікаря. 87% щеплених українців сказали, що прислухалися до поради лікаря стосовно вакцинації. З-поміж тих, хто ще не вакцинувався, 77% прислухалися до поради лікаря вакцинуватися.

Більше половини з тих, хто не хоче вакцинуватися, не довірилися б пораді лікаря з цього приводу, 48% не обговорювали питання щеплення з медиком, а 6% лікар не рекомендував щеплюватися.


Дослідження проведене у вересні-жовтні 2021 року (до запровадження "червоних зон") агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Світового банку. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2 006 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Опитування
Stop Fake
Вакцини не діють проти штаму "Дельта"?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 листопада 1991. В Києві відбувся Собор Української Православної церкви, на якому ухвалене звернення до патріарха Московського і всієї Руси.

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

153 353

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3664

Євро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти