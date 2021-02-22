Подробиці вбивства в Харкові: жертвою кілера став відомий ювелір – соцмережі

За іншими даними, саме ювелір виявився вбивцею

Жертвою вбивства на вул. Отакара Яроша в Харкові став відомий ювелір Олександр Чепурних, якому належало приватне підприємство "Пантера".

Про це повідомляють харківські пабліки. За іншими даними, жертва впала від рук самого Чепурних.

Поліція офіційно ще не коментувала стрілянину, тому сайт "Сьогодні" очікує заяв правоохоронних органів. При цьому з неофіційних джерел відомо, що чоловіка вбили пострілом у голову.

Увага, фото містить сцену жорстокості і не рекомендується до перегляду вразливими людьми і особами, яким ще не виповнилося 18 років:

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2006 року ЗМІ повідомляли, що ювелір Олександр Чепурних намагався поборотися з корупцією – заявив в міліцію про те, що керівник пробірного контролю вимагає хабарі за таврування виготовлених фірмою Чепурних НП "Пантера" ювелірних виробів. При цьому Чепурних намагалися залучити до доставки в Україну контрабандних ювелірних виробів із Італії, однак він відмовився.

Нагадаємо, вбивства ювелірів – не рідкість для України. Так, в березні-2019 в Києві був убитий ювелір Сергій Кисельов.

Вбивцями виявилися колишні співробітники СБУ і Національної поліції. Третій – раніше судимий громадянин. При цьому викриття зловмисників відбулося під час їхньої підготовки до ще одного нападу.

Після вбивства екс-заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе, який займався розслідуванням справи "діамантових прокурорів", заявив, що Кисельов був важливим свідком у цій справі. Але в Генеральній прокуратурі заперечували його причетність до справи "діамантових" прокурорів.

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