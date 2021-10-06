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"Підказали голоси": дніпрянка влаштувала пожежу і спалила 50 тис. гривень

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
6 жовтня, 14:59
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При цьому, жінка розкидала посуд і речі, вела себе агресивно, а в цей же час в квартирі знаходилася дитина
У Дніпрі жінка спалила в квартирі 50 тис. грн
У Дніпрі жінка спалила в квартирі 50 тис. грн / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі 46-річна жінка в квартирі спалила 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів. Вона сказала, що їй веліли так зробити "голоси в голові".

Про це пише Інформатор.

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Жінка дістала гроші і спалила їх в залізній мисці. Коли приїхали правоохоронці, вони зіткнулися з сильним задимленням на 8-му поверсі. В одній з кімнат був маленький хлопчик. А в іншій – відкритий вогонь. Свою поведінку вона пояснила "якимись внутрішніми голосами". В цей же час в квартирі перебували її чоловік і сестра.

Сестра звернулася за допомогою до медиків. Медики госпіталізували агресивну жінку. Дитина залишилася під опікою її сестри.

З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні тільки за 4 жовтня відбулося 303 пожежі, шість людина померли у вогні. А з початку року сталося 60 027 загорянь, 1158 осіб загинули, 1009 – постраждали.

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Найбільше загорянь – 20 124 – було в житлових секторах.

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