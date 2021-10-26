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СЬОГОДНІ Новини України

Пів країни досі мерзне: українці поділилися варіантами обігріву осель

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 06:15
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Найпопулярніший спосіб зігрітися – включити обігрівач або кондиціонер
Українці чекають тепла

У більшості регіонів України почали теплішати батареї. У будинках жителів Тернопільської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Хмельницької та Чернівецької областей вже тепло.

Сайт "Сьогодні" розповідає, що вигадують українці, щоб зігрітися у власних будинках.

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У багатьох інших регіонах і в Києві – ще не всюди увімкнули опалення.

Як зігріваються українці?

Щоб зігрітися мешканка Маріуполя Карина розповідає, що вмикає газову плиту, тому що опалення ще не увімкнули, а обігрівача немає. Вона каже, що такого тепла не вистачає надовго і охолоджується дуже швидко.

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"Добре, що я шкарпетки в'яжу. Три пари одягну, закутавшись і плюс собака зі мною під ковдрою", – говорить мешканка Сум Марія.

Найпопулярніший спосіб зігрітися – увімкнути обігрівач або кондиціонер. Щоб зігрітися, українці розмітають з прилавків електропростирадла, обігрівачі, дуйчики і навіть електрогрілки.

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Але зазначимо, що такий обігрів небезпечний. Мало не щодня трапляються смертельні нещасні випадки через пожежу, викликану саме використанням електроприладів.

Жителі одного з будинків в своїй хрущовці встановили індивідуальний тепловий пункт. Тепер в квартирах взимку тепло, і "гаряча вода" – дійсно гаряча. Якщо на вулиці тепло, котел сам регулює температуру. За це мешканці не заплатили ні копійки, тому що скористалися програмою енергоефективності. Але за свій рахунок замінили вікна і в своїх будинках теж утеплилися.

Як не мерзнути в квартирах?

Експертка з ЖКГ Христина Ненно каже, якщо у вас є централізоване опалення – потрібно встановити лічильники і платити тільки за ту температуру, яка є в оселі.

Другий варіант – термостат з регулятором. Якщо вам жарко – не треба відкривати вікна, а прикрутити батарею. А ще, замінити вікна, двері і самі батареї. І утеплювати тільки свою квартиру, а не весь будинок зовні.

Антон Ковалишин, керівник з комунікацій енергопостачальника YASNO, розповідає, що утеплення має бути всього периметру будинку. Не рекомендується утеплювати одну окрему квартиру, бо це може призвести до виникнення грибка.

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