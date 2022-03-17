Поліція в Україні отримає нові повноваження на час війни

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7147, який передбачає надання додаткових повноважень поліцейським в умовах війни з Росією.
Як повідомила в своєму Telegram-каналі голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, цей закон покликаний забезпечити ефективну діяльність поліції та виконання нею завдань в умовах воєнного стану.
Шуляк перерахувала додаткові повноваження, які отримають поліцейські:
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- За письмовим запитом безоплатно одержує від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб державної форми власності інформацію, необхідну для виконання завдань та повноважень поліції, зокрема про військовополонених.
- Конвоювання осіб, затриманих за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, узятих під варту, обвинувачених або засуджених до позбавлення волі, а також охорона їх у залі суду.
- Може утримувати в ізоляторах тимчасового тримання осіб, затриманих за скоєння кримінальних або адміністративних правопорушень, осіб, щодо яких як запобіжний захід застосовано утримання під вартою, осіб, підданих адміністративному арешту, а також обвинувачених і засуджених.
- Оперативне розмінування: виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів.
- Техніко-криміналістичне забезпечення огляду місця події, в тому числі, пов’язаної з пожежами, та спеціальні вибухотехнічні роботи за фактами скоєння вибухів, надходження повідомлень про виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів, загрозу вибуху.
- Представництво та виконання зобов’язань України в Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерполі.
- Співробітництво з Європейським поліцейським офісом (Європолом).
- Збір біометричних даних осіб, у тому числі шляхом дактилоскопіювання.
- Адміністративний нагляд відповідно до закону.
За словами "слуги народу", закон також передбачає, що на час воєнного стану атестація поліцейських не проводиться.
"Поліцейські призовного віку на весь період їх служби в поліції отримують відстрочку від призову. Також під час воєнного стану поліцейським гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я будь-якої форми власності", – додала вона.
Ситуація в Україні 17 березня
- Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.
- Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.
- В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області продовжуються серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Ворог краде та забиває худобу, а також проводить обшуки в будинках людей.