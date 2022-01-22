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Призводить до руйнування печінки: як уберегтися від небезпечного вірусу

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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22 січня, 07:00
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Тривале перебування вірусу в клітинах печінки може спровокувати розвиток цирозу та раку печінки, що може призвести до смерті
Гепатит В для людей дуже небезпечний. Фото: колаж "Сьогодні"
Гепатит В для людей дуже небезпечний. Фото: колаж "Сьогодні"

Українці можуть вберегти себе від гепатиту В за допомогою безпечної та ефективної вакцинації. На сьогоднішній день вірусом інфіковано 600 тисяч людей у нашій країні.

Сайт "Сегодня" докладно розповість про вакцинацію проти гепатиту В.

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Вакцинація дітей проти гепатиту В

Діти повинні отримати три дози вакцини:

  • перше щеплення – протягом 24 годин від народження;
  • другу дозу – у двомісячному віці;
  • третю – у шість місяців.

Щеплення новонароджених проти гепатиту В запобігає розвитку інфекції у дитини і є єдиним надійним захистом від цього захворювання. Зазначимо, що вакцини закуповують державним коштом.

Вакцинація дорослих проти гепатиту В

Дорослим також слід дізнатися, чи мають вони щеплення. Адже вакцину проти гепатиту B було введено у програму імунізації дітей в Україні лише з 2001 року. Тому, якщо ви народилися до 2001 року, ймовірно, що у вас щеплення від гепатиту В немає.

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Обмежень до щеплення за віком немає, тому зверніться до лікаря та проконсультуйтеся щодо отримання вакцини.

Що відомо про гепатит В?

Вірус гепатиту В порушує функціонування печінки. Тривале перебування вірусу в клітинах печінки може спровокувати розвиток цирозу та раку печінки, що може призвести до смерті.

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Шляхи передачі гепатиту B:

  • незахищені статеві контакти;
  • від матері до дитини під час народження;
  • небезпечні медичні та інші маніпуляції, пов'язані з контактом із кров'ю (татуювання, пірсинг, косметологічні процедури);
  • використання нестерильного ін'єкційного інструментарію для вживання наркотиків

Вірус гепатиту B не передається через столові прилади внаслідок годування груддю, обійми, поцілунки, рукостискання, кашель, чхання, користування громадськими басейнами або подібними об'єктами.

Лікування вірусного гепатиту В тривале. Однак завдяки своєчасному та регулярному прийому лікарських засобів розвиток хвороби можна значно стримати. Лікування від вірусних гепатитів В та С можна отримати безкоштовно.

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