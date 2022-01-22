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Приводит к разрушению печени: как уберечься от опасного вируса

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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22 января, 07:00
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Длительное пребывание вируса в клетках печени может спровоцировать развитие цирроза и рака печени, что может привести к смерти
Гепатит В для людей очень опасен. Фото: коллаж "Сегодня"
Гепатит В для людей очень опасен. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцы могут уберечь себя от гепатита В с помощью безопасной и эффективной вакцинации. На сегодняшний день вирусом инфицированы 600 тысяч людей в нашей стране.

Сайт "Сегодня" подробно расскажет о вакцинации против гепатита В.

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Вакцинация детей против гепатита В

Дети должны получить три дозы вакцины:

  • первую прививку – в течение 24 часов от рождения;
  • вторую дозу – в двухмесячном возрасте;
  • третью – в шесть месяцев.

Прививка новорожденных против гепатита В предотвращает развитие инфекции у ребенка и является единственной надежной защитой от этого заболевания. Отметим, что вакцины закупают за государственный счет.

Вакцинация взрослых против гепатита В

Взрослым также следует узнать, имеют ли они прививки. Ведь вакцина против гепатита B была введена в программу иммунизации детей в Украине только с 2001 года. Поэтому если вы родились до 2001 года, вероятно, что у вас прививки от гепатита В нет.

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Ограничений до прививки по возрасту нет, поэтому обратитесь к врачу и проконсультируйтесь по поводу получения вакцины.

Что известно о гепатите В?

Вирус гепатита В нарушает функционирование печени. Длительное пребывание вируса в клетках печени может спровоцировать развитие цирроза и рака печени, что может привести к смерти.

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Пути передачи гепатита B:

  • незащищенные половые контакты;
  • от матери к ребенку во время рождения;
  • опасные медицинские и другие манипуляции, связанные с контактом с кровью (татуировка, пирсинг, косметологические процедуры);
  • использование нестерильного инъекционного инструментария для употребления наркотиков.

Вирус гепатита B не передается через столовые приборы, вследствие кормления грудью, объятия, поцелуи, рукопожатия, кашель, чихание, пользование общественными бассейнами или подобными объектами.

Лечение вирусного гепатита В длительное. Однако благодаря своевременному и регулярному приему лекарственных средств развитие болезни можно значительно сдержать. Лечение от вирусных гепатитов В и С можно получить бесплатно.

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