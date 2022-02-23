Заклик резервістів в Україні: кого стосується та що загрожує за ухилення від служби

У сухопутних військах ЗС України повідомили, що призов до лав Збройних сил України починається сьогодні, 23 лютого

За ухилення від служби резервістам може загрожувати адміністративна чи кримінальна відповідальність / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський оголосив про заклик резервістіву особливий період. Все для того, щоби підвищити готовність української армії до всіх можливих змін в оперативній обстановці. Обмежень за статтю та віросповіданням для проходження служби у військовому резерві немає.

Сайт "Сьогодні" розібрався у тому, хто такі резервісти та що загрожує за ухилення призову.

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Що відомо про резервістів

Резервисти Збройних сил України— це громадяни України, які добровільно проходять службу у військовому резерві ЗСУ та інших військових формуваннях на підставі контракту.

Також їх залучають на навчальні збори у військових частинах, однак обмежень за статтю та віросповіданням немає, крім вікових.

Хто проходить службу

Службу у військовому резерві проходять українці, які:

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придатні до служби за станом здоров'я,

не досягли віку перебування у запасі,

які здатні з урахуванням перебування, професійних та моральних якостей проходити службу.

Також у військовому резерві можуть бути чоловіки та жінки, які не проходили військову службу. Резервистами вони стають відразу після укладання договору.

"За покликаним резервістам, згідно із Законом України зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата", – стверджують у сухопутних військ ЗС України.

Підготовка резервістів

Резервист проходить підготовку у своєму підрозділі на посаді згідно з контрактом та залучається до участі у всій бойовій підготовці.

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Строки проведення зборів командир військової частини заздалегідь погоджує з резервістом та його роботодавцем.

Хто не може служити

Українці мають також вікові обмеження для проходження служби у резерві:

рядовий склад – до 60 років;

сержантський, офіцерський склад – до 60 років;

особи молодшого офіцерського складу – до 60 років;

особи старшого офіцерського складу у військових званнях майор (капітан 3 ранги), підполковник (капітан 2 ранги) – до 60 років;

полковник (капітан 1 рангу) – до 60 років.

Які дії резервістів під час призову

Згідно з Наказом Президента України, резервісти оперативного резерву першої черги повинні самостійно з'явитися до своїх військових частин або ТЦК та СП, за телефонним дзвінком або отримавши повістку для явки до свого ТЦК.

Однак, якщо резервіст з тих чи інших причин не може бути покликаний, йому необхідно особисто надати документи, що підтверджують.

Чи є відповідальність за неявку

За неявку чи ігнорування виклику резервістам загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність.

За ухилення від служби резервісти можуть сплатити штраф від 510 до 850 грн. За повторне протягом року порушення, а також порушення в особливий період можна, можливо сплатити від 850 до 1700 грн.

За ухилення від призову на військову службу з мобілізації, на особливий період, а також на військову службу на заклик осіб з числа резервістів у особливий період можна позбутися волі терміном від 3 до 5 років.

Коли буде заклик

Призов резервістів до лав Збройних сил України розпочинається сьогодні, 23 лютого 2022 року.

"Заклику підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад. Призов розпочнеться з сьогоднішнього дня. Максимальний термін служби – 1 рік", – повідомляють у сухопутних військ ЗС України.

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