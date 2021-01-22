Програма Фонду Ріната Ахметова рятує життя у лікарнях Харківської області

Лікарні країни потребують підведення кисню до кожного ліжка із тяжкими хворими на COVID-19. Буває так, що кисню в лікарні досить, але до пацієнта він може не дійти, забракне тиску в магістралі. У цьому випадку рятують концентратори, які виробляють кисень із будь-якого повітря. Але така медтехніка і досі у великому дефіциті.

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Як програма Фонду Ріната Ахметова рятує життя – розповідають кореспонденти новин "Сьогодні" Ірина Антонюк та Олександр Романовський.

COVID-19 змінив життя і професора Харківської медакадемії. Зазвичай у обласній інфекційній лікарні Володимир Корсунов консультував хворих кілька разів на тиждень. Та вже пів року майже "живе" на роботі.

Завідувач відділення реанімації Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов розповідає:

"Нам вдалося виписати з одужанням трьох пацієнтів, і один з цих пацієнтів на апараті ШВЛ, який подарував Фонд Ріната Ахметова. Це була молода людина, 26 років і вона в своєму житті зобов’язана і цьому обладнанню. І тому, що воно з’явилося вчасно в нашій лікарні".

У цій лікарні найбільша киснева магістраль у країні. Та є проблема: навіть її потужності не вистачить на всіх хворих, а це 300 ліжок. Ця ємність не забезпечить бажаного рівня тиску в системі. Тому частина ліжок, мусить бути обладнана виключно концентратором, тобто медтехнікою, яка у прямому сенсі перетворює повітря на кисень.

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До лікарні нове обладнання доправили завдяки програмі "Рінат Ахметов – Порятунок життів". Воно дає 10 літрів кисню, а концентратори, які дають меншу кількість кисню – майже неефективні. Концентратори вищого класу ефективно лікуватимуть і після завершення пандемії. Тільки у грудні Фонд Ріната Ахметова і банк ПУМБ передали в лікарні країни 140 кисневих концентраторів.

Заступник керівника регіонального центру ПУМБ у м. Харків Андрій Євсєєв розповідає:

"Коли Україна стикнулася з пандемією, Рінат Ахметов першим прийшов на допомогу. Він об’єднав зусилля благодійного фонду, банку ПУМБ, SCM, ФК "Шахтар". Завдяки цьому 300 мільйонів гривень було перераховано на боротьбу із коронавірусом".

Завідувачка приймального відділення Харківської обласної інфекційної лікарні Світлана Молокова дякує Фонду Ріната Ахметова і банку ПУМБ за розуміння проблеми, співчуття та допомогу. Зараз лікарня готується до запуску ще одного реанімаційного відділення, адже новий спалах захворювання може статися найближчим часом.

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Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що апарати ШВЛ від Фонду Ріната Ахметова рятують життя в Уманській лікарні.

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Новини "Сьогодні" також розповідали,як Фонд Ріната Ахметова допомагає лікарям пережити пандемію.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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