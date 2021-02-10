"Розслаблятися ще рано": анестезіолог про епідемію і вакцинацію в Україні

Загальна аудиторія проєкту – більш ніж два з половиною мільйони глядачів

Глава Асоціації анестезіологів України Сергій Дуброврозповів, коли українці отримають вакцину, як перемогти COVID-19 без ліків і скільки ще триватиме пандемія. На ці питання він відповів в межах проєкту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря".

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Він зазначає, що зниження кількості випадків захворюваності COVID-19 – це дуже добре, але розслаблятися ще зарано.

Під час онлайн-спілкування анестезіолог розповів, що українці отримають вакцину в найближчі дні. Перший мільйон доз надійде від британської та американської компаній.

"Вакцинація – це не так, що раз і всіх вакцинували. На вакцинацію потрібно також час, для чого й розроблений цей національний план вакцинації", – пояснив Дубров.

Відео: Сьогодні

"Все ще є багато питань і до перебігу, і до методів лікування (COVID-19) – як у лікарів, так і у пересічних громадян. Тому ця ідея Фонду Ріната Ахметова зі створення цього проєкту, мені здається, блискуча", – сказав він.

Директор Департаменту комунікацій Фонду Ріната Ахметова Юлія Єршова розповіла, що онлайн-зустрічі з експертами – щотижневі.

"Вони відповіли майже на півтисячі питань глядачів про коронавірус. І якщо на старті проєкту популярні питання стосувалися симптоматики хвороби, то зараз людей більше цікавлять прогнози про те, скільки триватиме пандемія і тема вакцинації", – говорить вона.

Загальна аудиторія проєкту – більше двох з половиною мільйонів глядачів. На сторінках Фонду Ріната Ахметова в соціальних мережах можна побачити повну версію ефіру з головним анестезіологом країни.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями епідеміолог в межахах проєкту "Запитай лікаря" розповідав, за яких обставин пандемія COVID-19 стане менш агресивною.

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