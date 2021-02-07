Снігопади та хуртовини: прогноз погоди на найближчі дні

У понеділок, 8 лютого, у більшості областей України прогнозують снігопади та хуртовини.

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Про це написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

У південній частині України, на Прикарпатті та більшості центральних областей через незначне потепління сніг переходитиме у мокрий сніг, льодяний дощ та дощ.

На Закарпатті, у центрі та півдні України прогнозують ожеледь та налипання мокрого снігу Вітер буде східного напрямку, практично повсюди із штормовими поривами.

Температура повітря найближчої ночі -7-13 градусів, на Півночі -12-18, місцями -19-23 градуси, у південній частині -2-6 градусів. Вдень очікується -5-10 градусів, на Півдні +3+7 градусів, в Криму та на Закарпатті +6+11 градусів.

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У Києві 8 лютого очікується сніг, мороз, ожеледиця та сильний вітер. Вночі близько 12 градусів морозу, а вдень -5-8 градусів.

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В Україні 9-10 лютого морози будуть помірними і навіть часом лагіднішими, аж до потепління. А 11-12 лютого циклон принесе ускладнення погоди із снігопадами та дощами.

Проте, ближче до наступних вихідних в Україні знову прогнозують морози.

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Як раніше розповів народний синоптик Леонід Горбань, у лютому погода в Україні супроводжуватиметьсячастими снігопадами.

Нагадаємо,погода в Україні на початку наступного тижня зіпсується, прийдуть сильні морози, в деяких областях очікуються хуртовини, оголошено штормове попередження.

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