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Радник Путіна вперше прийшов на засідання ТКГ: був роздратованим

21 січня, 23:35

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Козак говорив дуже емоційно

На засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 21 січня, прийшов заступник глави Адміністрації президента Росії, учасник Нормандського формату на рівні радників Дмитро Козак.

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Про це в Telegram написав донеччанин в українській делегації ТКГ Денис Казанський.

"У ТКГ сьогодні мала місце неординарна ситуація. На переговори прийшов Дмитро Козак. Раніше він ні разу не брав в них участі, але сьогодні досить безцеремонно відсунув Гризлова (представника Росії в ТКГ – Ред.) з кадру і зайняв його крісло", – написав Казанський.

За його словами, Козак говорив емоційно і був роздратованим.

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"Як завжди, звинувачував Україну в небажанні визнавати бойовиків стороною переговорів і вимагав, щоб ми обговорювали "дорожню карту", запропоновану Росією через своїх маріонеток", – додав Казанський.

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Раніше глава парламентського Комітету з питань зовнішньої політики, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олександр Мережко заявив, що поки президент Росії Володимир Путін при владі, закінчити війну на Донбасі буде дуже важко. Навряд чи він захоче відмовитися від важеля тиску на Україну.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен теж висловлювала думку, що Росія не хоче завершувати війну проти України.

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