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Советник Путина впервые пришел на заседание ТКГ: был раздраженным

21 января, 23:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Козак говорил очень эмоционально

На заседание Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 21 января, пришел заместитель главы Администрации президента России, участник Нормандского формата на уровне советников Дмитрий Козак.

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Об этом в Telegram написал представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Денис Казанский.

"В ТКГ сегодня имела место неординарная ситуация. На переговоры пришел Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не принимал в них участия, но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова (представителя России в ТКГ – Ред.) из кадра и занял его кресло", – написал Казанский.

По его словам, Козак говорил эмоционально и был раздраженным.

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"Как обычно, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали "дорожную карту", предложенную Россией через своих марионеток", – добавил Казанский.

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Ранее глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Александр Мережко заявил, что пока президент России Владимир Путин у власти, закончить войну на Донбассе будет очень тяжело. Вряд ли он захочет отказаться от рычага давления на Украину.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно посол Германии в Украине Анка Фельдгузен тоже выражала мнение, что Россия не хочет завершать войну против Украины.

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Россия Донбасс ТКГ
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