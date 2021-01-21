Советник Путина впервые пришел на заседание ТКГ: был раздраженным

На заседание Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 21 января, пришел заместитель главы Администрации президента России, участник Нормандского формата на уровне советников Дмитрий Козак.

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Об этом в Telegram написал представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Денис Казанский.

"В ТКГ сегодня имела место неординарная ситуация. На переговоры пришел Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не принимал в них участия, но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова (представителя России в ТКГ – Ред.) из кадра и занял его кресло", – написал Казанский.

По его словам, Козак говорил эмоционально и был раздраженным.

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"Как обычно, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали "дорожную карту", предложенную Россией через своих марионеток", – добавил Казанский.

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Ранее глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Александр Мережко заявил, что пока президент России Владимир Путин у власти, закончить войну на Донбассе будет очень тяжело. Вряд ли он захочет отказаться от рычага давления на Украину.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно посол Германии в Украине Анка Фельдгузен тоже выражала мнение, что Россия не хочет завершать войну против Украины.

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