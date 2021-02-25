Рятують планету й дарують нове життя: ТОП екоініціатив Samsung 2021 року

Цього року одна з найбільших виставок електроніки CES 2021 була найбільш нестандартною за весь час свого існування, оскільки через розпал пандемії коронавірусу вона повністю перейшла у віртуальний формат. Тому взимку 2021 року відвідувачі виставки могли роздивитися всі інноваційні технології різних світових брендів, навіть не покидаючи свого дому.

На виставці став очевидним головний факт – наш світ стрімко змінюється буквально на очах. Настав той час, про який науковці й активісти попереджали вже давно: якщо негайно не вжити заходів щодо збереження довкілля, то зовсім скоро ми станемо свідками глобальних змін на планеті й змушені будемо переосмислити багато цінностей. І якщо раніше такі заяви ще могли здаватися сюжетом фантастичного фільму, реальність якого мала досить віддалену перспективу, то сьогодні такий розвиток подій уже не здається далеким і нереальним – світ змінюється й уже ніколи не буде таким, як раніше.

Будучи однією з найбільших технологічних компаній у світі, Samsung Electronics активно розвиває та просуває екологічні ініціативи – саме цей посил став основним на виставці електроніки CES 2021. Дотримуючись своєї філософії, Samsung запроваджує інновації, що змінюють життя людей на краще. Мова не тільки про створення технологій і гаджетів, які ми використовуємо в повсякденному житті, але й про формування у споживачів свідомого та відповідального ставлення до довкілля. Інновації бренду покликані наблизити наше життя до гармонії з природою і дають споживачеві можливість робити свідомий вибір на користь продуктів, вироблених із застосуванням екологічно чистих технологій і програм вторинної переробки.

Очевидно, Samsung Electronics дуже серйозно сприймає свою відповідальність щодо порятунку планети. Торік у рамках співпраці з Програмою розвитку ООН компанія допомогла зібрати $1 млн на реалізацію Глобальних цілей ООН, покликаних боротися з головними світовими проблемами, включно зі змінами клімату. Крім того, Samsung адаптує своє виробництво відповідно до екологічних вимог сучасності, закладаючи основи стабільного майбутнього для наступних поколінь. Пропонуємо розглянути, які саме передові технології допомагають південнокорейському гіганту на цьому шляху.

Galaxy Upcycling at Home

Ми з року в рік нетерпляче чекаємо на появу новинок на ринку смартфонів, які готують нам світові бренди. Ще приємніше, коли ми купуємо новий смартфон, ноутбук чи черговий гаджет. Однак що робити з усіма старими пристроями, від яких ми так легко відмовляємося, коли в нас вкотре з'являється більш інноваційний гаджет?

У нашій сучасності технології доволі швидко застарівають через стрімкий прогрес. Старі пристрої втрачають до 30% вартості буквально за рік, до 50% – за два роки, а потім зовсім знецінюються й вирушають на звалище, де роками забруднюють довкілля матеріалами, що дуже довго розкладаються, вивільняючи шкідливі хімічні сполуки.

На щастя, відомі виробники звернули увагу на цю проблему й активно впроваджують спеціальні програми для запобігання екологічній катастрофі. На виставці CES 2021 компанія презентувала концепцію Samsung Galaxy Upcycling at Home, що дає змогу подарувати нове життя технологіям, які застаріли, але ще можуть стати в пригоді. З її допомогою ваш старий смартфон, який давно лежить без діла й готується вирушити в утиль, все ще здатен принести суттєву користь – його можна вдало застосувати із використанням нового екопідходу.

Galaxy Upcycling дає змогу зробити зі старих Galaxy-смартфонів, що вже не використовуються, повноцінні елементи керування системами розумного дому, починаючи від вмикання або вимикання освітлення й закінчуючи управлінням побутовою та комп'ютерною технікою. Для цього компанія має намір у довгостроковій перспективі випускати спеціальні оновлення програмного забезпечення, щоб ідея екологічного симбіозу розвивалася, а старі пристрої продовжували приносити користь – надзвичайно важливий момент для сучасних екологічно свідомих користувачів. Наприклад, новоспечені батьки зможуть перетворити свої старі смартфони на прилад для моніторингу сну дитини – так звану радіоняню, щоб отримувати сповіщення, коли немовля прокинеться й почне плакати.

Екоупаковка для телевізорів

У багатьох країнах для зменшення кількості відходів великі торгові мережі відмовляються від поліетилену й переходять на екологічне пакування товарів. Така упаковка значно швидше розкладається, менше забруднюючи довкілля, а для її створення також часто використовують матеріали вторинної переробки. Наприклад, в Україні працює мережа брендових магазинів Samsung Experience Store, де активно використовують таку екоупаковку. Навіть більше, компанія Samsung у рамках ініціативи зі збереження довкілля представила своє оригінальне й практичне рішення – екоупаковку для телевізорів.

В основі цієї чудової екоінновації лежить ідея вторинного використання упаковки з гофрованого картону, на зворотний бік якого нанесено спеціальну розмітку. За допомогою цієї розмітки з упаковки можна легко створити корисний і цікавий творчий проєкт. На упаковці також є спеціальний QR-код, після сканування якого за допомогою смартфона з’являться інструкції для складання різноманітних предметів: просто з'єднайте точки олівцем, виріжте намальований вами малюнок – і час приступати до креативу. Наприклад, коробка від нещодавно придбаного телевізора легко перетворюється на невеличкий столик, полицю для книг чи навіть модульний будиночок для домашніх улюбленців. До того ж Samsung створила спеціальний сайт, що містить інструкції з реалізації різних ідей для вашого дому.

Всього за кілька хвилин ви отримаєте справді унікальний предмет, що доповнить інтер'єр вашого дому чи розважить ваших дітей. Усі компоненти упаковки продумано настільки детально, що в процесі складання не залишається нічого зайвого, тому рішення є ідеальним поєднанням екологічної переробки та творчості. Це настільки просто, що долучитися можуть навіть діти – вони будуть у захваті від процесу й отриманого результату!

Інноваційна упаковка з’явилася на ринку України минулого року для лінійки дизайнерських телевізорів The Sero, але 2021-го ініціативу з екоупаковками, які можна перетворити на елементи домашнього декору, пошириться й на інші лінійки – QLED і лайфстайл-телевізори Samsung. Прогнозується, що завдяки цьому вдасться щороку переробляти до 200 тисяч тонн упаковок.

Пульт дистанційного керування на сонячних батареях

Екологічні інновації Samsung для забезпечення здорового майбутнього знайшли унікальне застосування для телевізорів у вигляді нового пульта дистанційного керування (ПДК) на сонячних батареях, призначеного скорочувати відходи від звичайних батарейок.

2021 року кожен телевізор Samsung QLED 4K і 8K постачатиметься з таким пультом дистанційного керування. Конструкція має на меті відмову від звичних сольових батарейок, які після використання часто просто викидаються в сміття, а не здаються в центри утилізації. Щоб скоротити рівень забруднення шкідливими відходами одноразових елементів живлення, ПДК отримав вбудований акумулятор, який може перезаряджатися від сонячного світла, домашнього освітлення чи просто через USB.

Крім відмови від токсичних батарейок, у Samsung подбали про зменшення кількості пластикових відходів, тому в конструкції пульта дистанційного керування міститься 28% переробленого поліетилентерефталату й полікарбонату. Водночас вага пульта становить всього 31 грам.

Екодизайн Galaxy Buds Pro

Підкреслюючи відданість екологічному дизайну й чистим джерелам енергії, Samsung випустила найновіші та найпреміальніші навушники Galaxy Buds Pro. У бездротовій гарнітурі поєднуються комфорт і вишуканий стиль із передовими аудіотехнологіями, включно з неперевершеною якістю звуку, інтелектуальним активним шумопоглинанням і безпроблемним під’єднанням.

А найголовніше – Galaxy Buds Pro спроєктовано так, щоб скорочувати кількість відходів: вони на 20% складаються із вторинної сировини. Зокрема, перероблені матеріали застосовано в корпусі та зарядному кейсі навушників.

Стильні екологічні аксесуари Galaxy

Підтвердженням відповідального ставлення до довкілля стали екологічні аксесуари для смартфонів і смартгодинників Galaxy, які було вперше представлено 2020 року для лінійки флагманів серії S і створено в партнерстві з данським текстильним брендом Kvadrat. Спеціальний чохол для смартфона зроблено з вторинної сировини, а саме з повторно використаних пластикових пляшок об'ємом 500 мл, які було розплавлено й перетворено на текстильні волокна. Така креативна вторинна переробка на перший погляд звичних матеріалів не тільки дає нове життя продуктам із вичерпаним терміном використання, а також відіграє важливу роль у захисті довкілля. Під час створення волокна з вторсировини одна пластикова пляшка може використовуватися для виробництва двох чохлів для смартфона Galaxy. Samsung планує розширювати лінійку екологічних аксесуарів для смартфонів та носимих пристроїв Galaxy і в майбутньому.

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