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Так називалася станція поруч із нацистським концтабором Заксенхаузен: Резніков про знак Z на техніці РФ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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7 березня, 12:39
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У таборі був спеціальний пристрій для стрілянини в спину, газова камера
Міністр оборони Олексій Рєзніков
Міністр оборони Олексій Рєзніков / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ використовує у своїй техніці нацистські знаки "Z" . Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Російські окупанти з нацистськими знаками. "Z", які росіяни використовують на своїй техніці, досить відомі. У 1943 році поруч із концтабором Заксенгаузен розміщувалася станція Z, де творилися масові вбивства. У ній був спеціальний пристрій для стрілянини в спину, газова камера. Ось що таке "русскій мір", – написав Резніков.

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Що означають мітки на військовій техніці росіян

  • Z – західний військовий округ РФ,
  • [Z] – частини РФ, що наступають з території Криму,
  • O – сили з Білорусі,
  • V – морська піхота,
  • X – чеченські формування,
  • A – сили спецназу (СОБР, АЛЬФА, ССО).

Також є й інше трактування значення букв. Z означає "За перемогу", а V – "Сила V правді" та "Завдання буде виконано".

Які танки, транспортери та бронемашини застосовує в Україні агресор

ЗСУ просять українців допомагати виявляти та ідентифікувати колони ворожої техніки, що рухаються територією України. Це допомагає військовим адекватно реагувати на небезпеку. Але що саме за техніка агресора колесить Україною усі ці дні з початку вторгнення? Як її ідентифікувати? Сайт "Сьогодні" склав підбірку основних видів танків, БМП, транспортерів та інших видів техніки, яку можна побачити у різних регіонах України:

  • Танк Т-80БВМ
  • Танк Т-72В3
  • БТР-80
  • БТР-82А
  • Бронеавтомобіль "Урал-ВВ"
  • Бронеавтомобіль "Тайфун"
  • Бронеавтомобіль "Тигр"
  • БМП
  • Самохідна гаубиця САУ 2С19
  • ТОС-1А "Сонцепек"
  • ЗРПК "Панцир"
  • ЗРК "Бук"
  • Зенітна ракетна система С-300
  • Зенітна ракетна система С-400

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