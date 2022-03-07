Так называлась станция рядом с нацистским концлагерем Заксенхаузен: Резников о знаке Z на технике РФ

В лагере было специальное устройство для стрельбы в спину, газовая камера

Министр обороны Алексей Резников / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ использует на своей технике нацистские знаки "Z". Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Российские оккупанты с нацистскими знаками. "Z", которые россияне используют на своей технике, достаточно известны. В 1943 году рядом с концлагерем Заксенгаузен размещалась станция Z, где творились массовые убийства. В ней было специальное устройство для стрельбы в спину, газовая камера. Вот что такое "русский мир", — написал Резников.

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Что обозначают метки на военной технике россиян

Z — западный военный округ РФ,

[Z] — части РФ, наступающие с территории Крыма,

O — силы из Беларуси,

V — морская пехота,

X — чеченские формирования,

A — силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).

Также есть и другая трактовка значения букв. Z означает "За победу", а V — "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".

Какие танки, транспортеры и бронемашины применяет в Украине агрессор

ВСУ просят украинцев помогать обнаруживать и идентифицировать колонны вражеской техники, которые движутся по территории Украины. Это помогает военным адекватно реагировать на угрозу. Но что именно за техника агрессора колесит по Украине все эти дни с начала вторжения? Как ее идентифицировать? Сайт "Сегодня" составил подборку основных видов танков, БМП, транспортеров и других видов техники, которую можно увидеть в разных регионах Украины: