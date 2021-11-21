Трагічне прибирання: у одному із дворів Харкова знайшли тіло молодої іноземки

Як кажуть свідки, жінка мила вікна у квартирі, а потім зірвалася вниз

У Харкові молода жінка випала із вікна. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові у дворі будинку на вулиці Гвардійців Широнінців, 14 знайшли тіло молодої жінки. Вона випала із вікна багатоповерхівки.

Про це повідомило місцеве видання Depo.Харків.

Реклама

За словами очевидців, жінка випала із вікна під час прибирання – мила вікна у квартирі і зірвалася униз. Від отриманих травм вона померла на місці.

Лікарі "швидкої" констатували смерть. Загиблою виявилася 24-річна громадянка Азербайджану.

Реклама

Фото: соцмережі

Подібний випадок

У Дніпрі з багатоповерхівки випала жінка. Вона "приземлилася" прямо на голову чоловіка, який у той момент виходив із під'їзду.

Інцидент трапився на території житлового масиву Тополя-3. Лікар каже, що жінка випала з дев'ятого, а не з 14-го поверху, як пишуть деякі ЗМІ.

Реклама

Унаслідок інциденту жінка померла на місці, чоловіка госпіталізували медики "швидкої". Постраждалим виявився 34-річний житель будинку, вранці він виходив із під'їзду, прямуючи на роботу.

Раніше ми писали: