Трагічне прибирання: у одному із дворів Харкова знайшли тіло молодої іноземки

У Харкові у дворі будинку на вулиці Гвардійців Широнінців, 14 знайшли тіло молодої жінки. Вона випала із вікна багатоповерхівки.
Про це повідомило місцеве видання Depo.Харків.
За словами очевидців, жінка випала із вікна під час прибирання – мила вікна у квартирі і зірвалася униз. Від отриманих травм вона померла на місці.
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Фото: соцмережі
Подібний випадок
У Дніпрі з багатоповерхівки випала жінка. Вона "приземлилася" прямо на голову чоловіка, який у той момент виходив із під'їзду.
Інцидент трапився на території житлового масиву Тополя-3. Лікар каже, що жінка випала з дев'ятого, а не з 14-го поверху, як пишуть деякі ЗМІ.
Унаслідок інциденту жінка померла на місці, чоловіка госпіталізували медики "швидкої". Постраждалим виявився 34-річний житель будинку, вранці він виходив із під'їзду, прямуючи на роботу.
Раніше ми писали:
- У Києві жінка спробувала викинутися з вікна. При цьому вона поводилася агресивно, її довелося госпіталізувати.
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