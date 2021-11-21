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Трагічне прибирання: у одному із дворів Харкова знайшли тіло молодої іноземки

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
21 листопада, 20:39
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Як кажуть свідки, жінка мила вікна у квартирі, а потім зірвалася вниз
У Харкові молода жінка випала із вікна.
У Харкові молода жінка випала із вікна. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові у дворі будинку на вулиці Гвардійців Широнінців, 14 знайшли тіло молодої жінки. Вона випала із вікна багатоповерхівки.

Про це повідомило місцеве видання Depo.Харків.

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За словами очевидців, жінка випала із вікна під час прибирання – мила вікна у квартирі і зірвалася униз. Від отриманих травм вона померла на місці.

Лікарі "швидкої" констатували смерть. Загиблою виявилася 24-річна громадянка Азербайджану.

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Фото: соцмережі

Подібний випадок

У Дніпрі з багатоповерхівки випала жінка. Вона "приземлилася" прямо на голову чоловіка, який у той момент виходив із під'їзду.

Інцидент трапився на території житлового масиву Тополя-3. Лікар каже, що жінка випала з дев'ятого, а не з 14-го поверху, як пишуть деякі ЗМІ.

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Унаслідок інциденту жінка померла на місці, чоловіка госпіталізували медики "швидкої". Постраждалим виявився 34-річний житель будинку, вранці він виходив із під'їзду, прямуючи на роботу.

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