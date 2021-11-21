Трагическая уборка: в одном из дворов Харькова нашли тело молодой иностранки

Как говорят свидетели, женщина милая окна в квартире, а потом сорвалась вниз

В Харькове молодая женщина выпала из окна. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове во дворе дома по улице Гвардейцев Широнинцев, 14 нашли тело молодой женщины. Она выпала из окна многоэтажки.

Об этом сообщило местное издание Depo.Харьков.

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По словам очевидцев, женщина выпала из окна во время уборки – мыла окна в квартире и сорвалась вниз. От полученных травм она скончалась на месте.

Врачи "скорой" констатировали смерть. Погибшей оказалась 24-летняя гражданка Азербайджана.

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Фото: соцсети

Подобный случай

В Днепре из многоэтажки выпала женщина. Она "приземлилась" прямо на голову мужчины, который в тот момент выходил из подъезда.

Инцидент произошел на территории жилого массива Тополь-3. Врач говорит, что женщина выпала с девятого, а не с 14-го этажа, как пишут некоторые СМИ.

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В результате инцидента женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали медики "скорой". Пострадавшим оказался 34-летний житель дома, утром он выходил из подъезда, направляясь на работу.

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