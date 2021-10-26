Українці тепер можуть вакцинуватися в аеропорту "Бориспіль": що для цього потрібно

Вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D на 1 поверсі, з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 15:00

В "Борисполі" вакцинують від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

З 25 жовтня в аеропорту "Бориспіль" можна зробити щеплення від СOVID-19. Зробити щеплення можна вакциною CoronaVac, AstraZeneca і Pfizer.

Про це повідомила прес-служба аеропорту.

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Вакцинація безкоштовна, без попереднього запису, в форматі живої черги.

Хто може зробити щеплення?

Зробити щеплення можуть всі бажаючі громадяни України, а також особи, які мають посвідчення на проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, які потребують додаткового захисту.

Що потрібно для вакцинації:

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паспорт громадянина України/посвідка або копія;

ідентифікаційний код;

мобільний телефон.

"Щодня через аеропорт проходять тисячі людей, тому ми переконані, що зручне розташування пункту вакцинації буде мотивувати наших громадян щеплюватись. Від успіху вакцинальної кампанії залежить темп відновлення пасажиропотоку, адже щеплення відкриває можливість подорожувати світом і потрапити в більшість країн без тестів і самоізоляції" , – зазначив генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський.

Скільки туристів обслужив аеропорт "Бориспіль"

За вересень 2021" Бориспіль" обслужив 1 160 685 пасажирів. З них 753 544 – це пасажири регулярних рейсів, 407 141 – нерегулярних.

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У той же час сумарно за дев'ять місяців 2021 року аеропорт обслужив 6 976 939 пасажирів, серед яких 4 093 166 – пасажири регулярних рейсів, 2 883 773 – нерегулярних.

Порівняно з аналогічним періодом 2020 року загальна кількість пасажирів збільшилась на 72%.

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