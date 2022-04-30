У Черкасах на пам'ятнику випалили автогеном слова про дружбу України та Росії (відео)

На тематичному монументі знищили знак дружби Росії та України

Ні про яку дружбу вже не може йтися. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Черкасах у сквері ім. Богдана Хмельницького спалили пам'ятний знак на честь дружби Росії та України. Про це в Telegram-каналі повідомляє "Україна 24".

Пам'ятний знак було встановлено у 1979 році, має форму гранітної стели, на фасадній частині якої висічено портретне зображення Богдана Хмельницького з булавою та емблема з родинним гетьманським гербом, а на торці був напис: "На цьому місці стояв замок, з якого Богдан Хмельницький 8 червня 1648 року відправив до Москви листа з проханням про возз'єднання України з Росією".

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Директор комунального підприємства "Дирекція парків" розповів, що було вже кілька спроб стерти напис, намагалися зашліфувати болгаркою, але результату не було, тому прийнято рішення використати автоген.

В останні роки пам'ятний знак зазнавав актів вандалізму.

Символ дружби РФ та України прибрали у Києві

У Києві почали демонтувати бронзову скульптуру двох робітників "на відзначення возз'єднання України з Росією". Символ "возз'єднання" України та Росії встановили у 1982 році. Прямо під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова .

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З території Києва планують прибрати назви російських та білоруських міст , а також прізвища російських поетів та письменників За словами секретаря Київради Володимира Бондаренка, йдеться про 279 об'єктів у столиці – проспекти, вулиці, провулки, мікрорайони.