У Кривому Розі водій після ДТП покусав поліцейського та напав на нацгвардійця (фото)

Водій спочатку влаштував ДТП, а потім поводився неадекватно, поки правоохоронці його оформляли

У Кривому Розі водій після ДТП покусав поліцейського. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі сталася ДТП , в якому зіткнулися Volkswagen та Mitsubishi. Водій одного з автомобілів вкусив поліцейського та вдарив нацгвардійця.

Про це пише "Інформатор".

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Подробиці

Аварія сталася у суботу, 20 листопада, близько 19:00, на мікрорайоні Зарічний.

За попередньою інформацією, Volkswagen їхав із житлового масиву КРЕС у бік об'їзної дороги. У цей час із двору будинку №24 на вулиці Електрозаводській виїжджав Mitsubishi. Внаслідок зіткнення постраждав водій Mitsubishi, його з травмою голови забрали до лікарні.

Винуватець ДТП поводився неадекватно

На місце аварії прибули патрульні. Водій Volkswagen накинувся на поліцейських. Одному з них він прокусив руку, а потім ударив нацгвардійця.

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У поліції повідомили, що 42-річний водій Volkswagen був п'яний. Під час спілкування з поліцейськими він загрожував фізичною розправою, а потім завдав тілесних ушкоджень.

Що з поліцейським

Патрульному допомогли у кареті швидкої допомоги. Попередньо, у нього рана на пальці, забій шиї та щелепи. Зловмисника затримали та доставили до райвідділу поліції.

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Фото: Інформатор

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