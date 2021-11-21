У Кривому Розі водій після ДТП покусав поліцейського та напав на нацгвардійця (фото)

У Кривому Розі сталася ДТП , в якому зіткнулися Volkswagen та Mitsubishi. Водій одного з автомобілів вкусив поліцейського та вдарив нацгвардійця.
Про це пише "Інформатор".
Подробиці
Аварія сталася у суботу, 20 листопада, близько 19:00, на мікрорайоні Зарічний.
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За попередньою інформацією, Volkswagen їхав із житлового масиву КРЕС у бік об'їзної дороги. У цей час із двору будинку №24 на вулиці Електрозаводській виїжджав Mitsubishi. Внаслідок зіткнення постраждав водій Mitsubishi, його з травмою голови забрали до лікарні.
Винуватець ДТП поводився неадекватно
На місце аварії прибули патрульні. Водій Volkswagen накинувся на поліцейських. Одному з них він прокусив руку, а потім ударив нацгвардійця.
У поліції повідомили, що 42-річний водій Volkswagen був п'яний. Під час спілкування з поліцейськими він загрожував фізичною розправою, а потім завдав тілесних ушкоджень.
Що з поліцейським
Патрульному допомогли у кареті швидкої допомоги. Попередньо, у нього рана на пальці, забій шиї та щелепи. Зловмисника затримали та доставили до райвідділу поліції.
Фото: Інформатор
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